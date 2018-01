Cuestionan la salud de Pelé tras cancelar un viaje

La leyenda del fútbol brasileño Pelé generó preocupación por su salud tras cancelar un viaje en la que iba a asistir a una gala en su honor en Londres, aunque desde su entorno aseguraron que O Rei está bien y había desistido de viajar para evitar el "estrés".

"Pelé no tiene nada", dijo su asesor José Fornos a la agencia Dpa. "Está normal, haciendo fisioterapia en casa y descansando". "No quiso ir a Londres porque sería un viaje muy estresante. Ida y vuelta en Londres en tres días sólo por un homenaje", agregó Fornos horas después de que la Asociación de Cronistas de Fútbol británica (FWA) comunicara que el mítico ex futbolista había sido hospitalizado por sufrir un cuadro de "grave agotamiento".

Fornos negó que Pelé, de 77 años, hubiese estado en un hospital. "Prefirió quedarse en su casa en Guarujá con la familia", dijo el asesor que acompaña a Pelé desde hace años. Las informaciones sobre el deterioro de la salud de Pelé las calificó como "noticias falsas".

La FWA había asegurado en un comunicado que Pelé había sufrido un desmayo el jueves por la mañana. "Pelé se desvaneció y fue llevado a un hospital de Brasil, donde fue sometido a una serie de pruebas que apuntan a un grave agotamiento", señaló el texto. "Está con suero mientras los doctores vigilan su recuperación", agregó el texto.

Pelé tiene desde hace años problemas de salud. Esta semana se lo vio caminando con ayuda de un andador en un evento de inauguración del Campeonato Carioca, el torneo regional de Río de Janeiro.