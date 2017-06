Más que Cristiano

Alemania piensa en Chicharito: "No lo puedes dejar girar"

Olfato de gol, velocidad, desequilibrio. Los futbolistas alemanes conocen muy bien a Chicharito Hernández y se preparan para neutralizar mañana al goleador de la selección mexicana. El atacante del Bayern Leverkusen, que ayer se reincorporó a los entrenamientos, se reencontrará en Sochi con muchos de sus colegas de cada fin de semana en la Bundesliga. Entre ellos tres compañeros de club, como son el portero Leno, el defensor Henrichs y el atacante Brandt. "Lo conozco de la Bundesliga. Es un jugador increíblemente rápido y pequeño, difícil de defender. No lo puedes dejar girar. Espero que no anote ningún gol contra nosotros", dijo el defensor Niklas Süle, flamante incorporación del Bayern Múnich. "No fue una temporada fácil para ninguno de nosotros en el Leverkusen. Pero ahora que él está jugando bien con la selección y que marcó un gol, me alegro por él. Pero espero que no anote contra nosotros", expresó Henrichs. El centrocampista del Liverpool Emre Can, en cambio, no consideró que Chicharito merezca una vigilancia especial. "¿Cómo se le defiende? Con total normalidad".