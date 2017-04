Cristiano, listo para un esprint final diferente

Obsesionado por mejorar en forma permanente, Cristiano Ronaldo parece estar listo para el nuevo desafío que se propuso a sus 32 años: elevar su nivel en el esprint final de la temporada tras varios años en los que llegó al cierre del curso al límite físicamente.

Contento por sus dos goles ante el Bayern de Múnich, el delantero del Real Madrid se paró ante los micrófonos el miércoles y aseguró haber hecho un "cambio radical" en su preparación con el objetivo de alcanzar su pico de nivel en los dos últimos meses de competición.

"En los últimos cuatro o cinco años he llegado al final de temporada siempre al límite, con pequeñas lesiones, más cansado. Ahora me preparé para estar bien estos dos últimos meses", explicó el portugués en la zona mixta del Allianz Arena.

"He tomado una decisión diferente, obviamente junto a mi entrenador", dijo en alusión a Zinedine Zidane. "He hecho un cambio radical en mi carrera".

Tiempo atrás, ver a Cristiano Ronaldo en una política de rotaciones era inimaginable. Sin embargo, el delantero está dosificando esfuerzos más que nunca esta temporada. El portugués participó en 24 de los 30 partidos de Liga que lleva disputados el Real Madrid, en dos de los seis de la Copa y en nueve de los diez de la Champions. Además, se perdió la Supercopa de Europa por lesión y disputó dos encuentros en el Mundial de clubes.

En total, jugó 37 de los 49 partidos esta temporada. Y este fin de semana podría volver a descansar y hay tres razones que apuntan a ello: el Real Madrid visita a un equipo en puestos de descenso, el Sporting; tres días después recibe al Bayern; y si Cristiano ve una amarilla se perderá el clásico ante el Barcelona.

Cristiano Ronaldo tuvo un final de temporada inolvidable el año pasado con la conquista de la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal. Pero no fue un jugador determinante en las finales, argumento que utilizaron quienes cuestionaron su distinción como el mejor jugador del año. De hecho, en la final de la Eurocopa ante Francia debió salir en el inicio del partido por una lesión de rodilla que le hizo perderse el comienzo de la temporada.

Sus estadísticas este año lucen por debajo de sus cifras habituales, pero ante el Bayern demostró que sigue estando a tope. Sus dos goles posibilitaron la remontada del Real Madrid. Además, fue él quien provocó las dos amarillas que derivaron en la expulsión de Javi Martínez. Y por si fuera poco, se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 100 goles en competiciones europeas.

Cristiano llevaba varios meses en busca de ese récord, pero su sequía goleadora en la Champions -seis partidos sin marcar- lo fue postergando. Hasta Múnich, llevaba 26 goles en 36 encuentros con el Real Madrid en la temporada. Una media de 0,76, la peor de su carrera en el conjunto blanco, lo que le valió algunas críticas.

"¿Quién dudaba de mí? A mí esas dudas no me llegan. Tienes que pasarme quiénes tienen esas dudas. La gente que me sigue, la gente a la que le gusta Cristiano, está siempre apoyándome. Así que yo me quedo con eso", dijo desafiante. Y tras su enorme actuación en Múnich, el portugués ya se ilusiona con lograr un doblete la Liga de Campeones y la Liga. Ello lo convertiría, a su vez, en un serio candidato al Balón de Oro, carrera en la que busca igualar los cinco galardones de Messi.

"Yo me preparé para estar bien estos dos últimos meses. Me siento más fresco. Espero ayudar al Madrid a alcanzar la Liga y la Champions", concluyó.