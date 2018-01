El Cortegana frena al líder

El Cortegana rompió su sequía goleadora (llevaba cuatro jornadas sin marcar) y sacó un meritorio empate ante el Aroche, que pone fin a su racha de diez victorias consecutivas y se mantiene líder.

Gran partido, jugado de poder a poder entre dos buenos equipos. El Aroche demostró su condición de líder, siendo un equipo rocoso y bien asentado en el campo, mientras el Cortegana fue mejor que su rival durante más tiempo y el punto le sabe a poco.

Los locales llevan la iniciativa en la primera mitad, raseando el balón y teniendo la posesión.

No obstante, un fallo en el marcaje tras un saque de banda propicia que el balón llegue a los pies de Tejero, que anota el 0-1.

El Cortegana no se amilana, mete en su campo al rival y en el 40 avisa en una excepcional jugada de José con Raúl, cuyo centro llega a la cabeza de Jaime, que manda el balón por encima del larguero. Cuatro minutos más tarde llega el empate: córner que saca Antonio, José no remata de pleno y el balón llega a Mario, que no perdona y hace justicia en el marcador: 1-1. Minutos antes, en una falta al borde del área a favor de los locales, la barrera del Aroche saca el brazo y da al balón, pero el árbitro no señala nada.

En la segunda parte, más de lo mismo. El Cortegana sigue siendo dueño de la pelota, tocando rápido y buscando el gol, que llega cuando Antonio entra en el área, centra y Julián, con la mano extendida, toca el esférico. El árbitro no lo duda, señala penalti y José engaña a Javi (2-1).

A partir de ahí el Aroche se va a por el partido ante un Cortegana que acusa el cansancio. Los pupilos de Carvajal tienen buenas combinaciones de Isaac, Álex Garrido y Pablo, pero no fructifican en gol. El conjunto de Jaime, a la contra, hace daño y en el m. 63 logra una nueva igualada cuando la defensa local no saca el balón, se lo roban al borde del área y Tejero pone el esférico atrás para que Isaac marque el 2-2.

En el tramo final ambos equipos gozaron de oportunidades para ganar. En el Cortegana, José falla un mano a mano con el meta Javi, mientras en el Aroche Álex Garrido no culmina una contra de libro, le pega mordida a la pelota y la manda fuera.