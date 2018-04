El Coria corta la dinámica positiva de La Palma

La Palma no pudo enderezar el rumbo y sumó su tercera derrota consecutiva al perder en su visita al Coria por 2-0. El conjunto condal se mantiene en la zona templada de la tabla, mientras el cuadro sevillano se afianza en la tercera plaza. El partido estuvo vivo en todo momento; el Coria se puso por delante a pocos minutos de la reanudación, pero no pudo sentenciar hasta el 89' con el gol de Álex Hornillo, ex del San Roque de Lepe entre otros equipos.

El calendario se le sigue complicando a La Palma, que la próxima jornada afronta otro difícil duelo, ya que recibe al líder Xerez Deportivo.