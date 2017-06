Continuidad para Bernal

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva sigue sin tomarse ningún respiro en la confección de su plantilla de cara a la próxima campaña y ha llegado a un acuerdo con la jugadora Sandra Bernal para renovar su contrato por una temporada más.

Sandra Bernal es natural de Zaragoza y tiene 24 años. Es una jugadora que ha venido desarrollando la función de lateral izquierdo "con un magnífico rendimiento", señaló el entrenador sportinguista Antonio Toledo. "Su entrega y pundonor la han convertido a lo largo de la temporada en una de las jugadoras predilectas de la afición", añadió Toledo. La renovación de Sandra supone una satisfacción para ambas partes, ya que era el deseo mutuo que habían demostrado en las conversaciones.

Bernal aseguró que "estoy muy contenta por poder renovar un año más, la verdad que esta temporada no he estado a mi mejor nivel debido a las lesiones, que no me han permitido estar al mismo ritmo toda la competición, ya que las sufrí al principio de temporada". La jugadora reconoció que "sinceramente tenía miedo de que no me renovaran, pero cuando recibí el mensaje de que querían hablar conmigo me puse muy contenta, ya que era una segunda oportunidad para poder hacer las cosas bien desde el principio". Por último, afirmó que "decidí quedarme, ya que me siento muy a gusto aquí en la ciudad y muy contenta por estar aquí".