Contador: "Estoy con mucha ilusión"

Alberto Contador (Trek), único ciclista español con las tres grandes en su palmarés, señaló al británico Chris Froome como favorito del Tour y calificó de "arriesgada" la apuesta del colombiano Nairo Quintana en su participación en el Giro de Italia.

"Está claro que en los últimos años Froome ha sido el dominador del Tour y este año será de nuevo el favorito. El Tour es mi gran objetivo y espero no tener contratiempos para rendir como espero, ya que los años anteriores no he estado a mi nivel", dijo.

Contador se mostró convencido de que "Froome llegará al Tour al cien por ciento y Nairo Quintana hará una apuesta arriesgada haciendo el Giro de Italia".

"Lo de Nairo tiene su dificultad, Todo dependerá de cómo se plantee la carrera, ya que podría dejar la responsabilidad a corredores como Nibali o Aru, quien se van a volcar en el Giro del Centenario", señaló.

No obstante, el ciclista de Pinto dejó claro que "Quintana será uno de los favoritos en el Tour, aunque hacer el Giro tal vez no sea la mejor opción".

El doble ganador del Tour y Giro y triple de la Vuelta, estrenará el miércoles el nuevo maillot del Trek. Nuevas ilusiones, proyecto motivador.

"Espero lo mejor este año con el equipo Trek. Estoy ilusionado y motivado para afrontar esta temporada. Todo ha empezado mejor que otros años", dijo.

El hecho de coincidir en el equipo con otros líderes como el holandés Bauke Mollema no supone ningún obstáculo en opinión del ciclista madrileño

"Coincidir con ciclistas de este nivel da tranquilidad. He encontrado un ambiente en el equipo excepcional. Todos hablamos y se crea un gran ambiente. Este año tenemos el objetivo de luchar por equipos en la clasificación del World Tour. Vamos por el buen camino", explicó.

En comparación con otros equipos anteriores, Contador explicó que "cada formación es diferente y puedes encontrar peor o mejor organización y personalidades diversas en ciclistas o personas que componen el equipo "

"Estoy con mucha ilusión, soy exigente y veo en Trek todo el mundo está en esta línea. Eso me motiva", recalcó. Contador pidió a la temporada que empieza "que no afecten las caídas" y evitar los contratiempos que le han impedido rendir a tope en temporadas precedentes.

"Quiero que mi rendimiento dependa de mis piernas no de otros factores, que dependa de mi mismo. De momento todos los datos tras la concentración de Tenerife son muy buenos y eso anima mucho", aclaró.

De momento, Contador acude a la Vuelta a Andalucía con la idea de cerrar el primer bloque de preparación, en busca de las primeras sensaciones.

"Quiero hacerlo bien, pero hay corredores de mucho nivel que están más rodados y que ya han ganado. Además las tres primeras etapas van a ser decisivas y hay que llegar a topa. Esta carrera para mi es una incógnita", comentó.

Preguntado sobre el nuevo material que tendrá en el Trek, Contador fue claro.

"Cuando una carrera se decide por escasos segundos el material que uses es un factor fundamental. La bicicleta Trek está por delante del las anteriores que tuve", concluyó.

Contador se refirió al proyecto de la Fundación que lleva su nombre. Los corredores de categoría júnior y sub-23 se presentaron en la localidad madrileña de Móstoles.

El reto de Contador es aportar su experiencia en corredores con futuro, sin olvidar su formación personal y tratando de aportar soluciones a un futuro del ciclismo español que no se presenta nada claro.

"Quiero devolver al ciclismo todo lo que me ha dado. Las carencias del ciclismo español son de base. Este proyecto crece año a año y solo nos queda dar el salto al profesionalismo. Trabajamos en ello, buscamos el apoyo necesario y esperamos que se concrete en el plazo de 1 ó 2 años", comentó.

Contador se mostró "convencido" de que algunos de sus corredores formarán parte del futuro del ciclismo español.