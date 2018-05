Compás de espera por la LEB Plata

El Enrique Benítez mantendrá esta semana una reunión con el Ayuntamiento que será clave para conocer si podrá dar el salto y competir la próxima temporada en la LEB Plata, o bien tiene que renunciar y salir nuevamente en la Liga EBA. "El Ayuntamiento ya tiene nuestro proyecto, lo conoce y esta semana nos reuniremos para que nos digan si vamos para delante o no", asegura Enrique Escalante, presidente del Huelva (Enrique Benítez).

Este verano se llevará a cabo una reestructuración en la LEB Plata, pasando a tener dos grupos, y ampliando así el número de equipos participantes. El club onubense ha recibido una invitación de la Federación Española para ocupar una de esas plazas, pero todo depende del presupuesto que pueda reunir. Esta temporada ha contado con casi 120.000 euros y sería necesario aumentarlo en al menos 60.000 más para dar el salto de categoría con unas condiciones mínimamente dignas.

"Nuestro proyecto es de EBA, pero soñamos con la LEB Plata. Soy optimista, porque si no lo fuese hace cinco años no estaríamos en la Liga EBA", añade Escalante. "Nosotros ya tenemos plaza en la Liga EBA, nos la hemos ganado deportivamente, pero cada año tenemos que formar el presupuesto, porque no tenemos un patrocinador fijo que nos garantice un dinero todos los años. Haremos un proyecto con las condiciones mínimas para que sea viable, viviendo siempre al límite pero dentro de nuestras posibilidades. Nadie puede decir que el Enrique Benítez no le ha pagado, somos cumplidores", destaca.

La plantilla y el cuerpo técnico permanecen a la espera: "Ellos están acostumbrados. Nos despedimos de los jugadores diciéndoles que cuando supiéramos el presupuesto ya hablaríamos con ellos. En otros años nos han esperado hasta el último segundo, siempre han sido fieles a este club y para ellos sólo tengo palabras de agradecimiento".

Lógicamente, variará la plantilla según se esté en una categoría u otra: "No soy entrenador, mi trabajo es cerrar un presupuesto fiable y luego que el cuerpo técnico decida quién se puede quedar y quién no, pero muchos jugadores son válidos para ambas categorías. Lo importante es tener una estructura y luego lógicamente variarán los remates en función de si estamos en Plata o en EBA", destaca el presidente del club.

El Enrique Benítez sí ha cerrado ya uno de sus primeros deberes, la contratación del técnico que sustituya a Javier Rodríguez Walls: "Ya lo tenemos cerrado y lo haremos público en los próximos días. Lo único que puedo decir es que conoce bien la categoría".

Tras la retirada de Javier Rodríguez Walls, las puertas del Enrique Benítez siguen abiertas para él: "Este club es sangre de su sangre; de momento no nos ha comunicado nada; él comentó que se iba a tomar un periodo de desconexión y cuando quiera puede volver al puesto que quiera. Es un gran asesor y una persona a la que podemos recurrir; ignorarlo sería un error mayúsculo; un profesional como él no lo tendremos nunca, es parte del club", concluye Enrique Escalante.