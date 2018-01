Cinta García, eliminada en los octavos en Túnez

Cinta García no pudo repetir el éxito de las dos ediciones anteriores en el Grand Prix de Túnez, donde logró una medalla de oro y otra de plata, y tras ganar en la primera ronda, luego fue eliminada en octavos de final por la uzbeka Keldiyorova, que acabó quinta.

La judoka del Club Huelva TSV afirmó que "he estado preparando muy bien este campeonato en el club, tanto físicamente como en judo con todos mis compañeros. Hemos dado un paso más, ya que en ningún Gran Premio había pasado del primer combate".

"Hay que seguir así para cada vez ir a mejor, me sentí muy bien. En el combate de octavos, la rival me sorprendió con dos acciones rápidas que me dejaron fuera de la competición. En general, sigo avanzando sin mirar atrás, y cada vez con más experiencia para estar en lo más alto cada vez que salga fuera a competir", añadió.

Por su parte, Alba Rojas, en la Supercopa de España de Hondarribia (País Vasco), cedía en su segundo combate sin opción a repesca, volviendo a casa para preparar los próximos compromisos.

El TSV ahora se centra en el mes de febrero, donde Cinta García y Almudena Gómez tendrán salidas internacionales importantes de cara a la clasificación para los Campeonatos de Europa. Por su parte, el equipo júnior luchará por la clasificación para la fase final del Campeonato de España.