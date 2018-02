Cinta García cosecha un bronce en Lisboa

Las deportistas del Club TSV Cinta García y Almudena Gómez, que cada día se entrenan en las instalaciones del CD El Saladillo a las órdenes de Santiago Bernárdez, disputaron en Odivelas (Lisboa) otra prueba del circuito internacional de Judo, en este caso Copa del Mundo.

Ambas, en la misma categoría de peso, tuvieron caminos distintos. Almudena tenía la primera toma de contacto a nivel internacional con su nueva categoría de peso, enfrentándose en primera ronda a la alemana Ulrich. Tras un combate disputado, la onubense no pudo solventarlo a su favor y quedaba así fuera del torneo.

"Debutar en un nuevo peso y a nivel internacional no es fácil. No obstante, frente a una rival experimentada las sensaciones han sido buenas y mejores que en los 52 kilos. He estado tres meses lesionada y apenas llevo entrenando cuatro semanas; sólo pienso en mejorar y sé que las cosas en lo sucesivo van a salir", comentó.

Cinta García, cada día mejor en su categoría y una de las grandes competidoras en estos momentos, estuvo a la altura de sus mejores actuaciones logrando el bronce. Empezó contra la dura portuguesa Lorraine, a la que venció en el tiempo prorrogado, y realizó un combate de altura contra la japonesa Ukemita, a la postre subcampeona del torneo. En la repesca ganó frente a la canadiense y el bronce lo disputó contra la francesa Scarlett, a la que venció. "Me encontré muy bien, ha sido una de las competiciones en la que mejor he competido, me he encontrado en cada combate segura de lo que hacía e iba a por todas".

Ahora ambas están concentradas con el equipo nacional y la selección coreana en el CAR de Madrid, preparando la próxima Copa del Mundo, la cual tendrá lugar en dos semanas en Roma.