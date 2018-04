Choca esos cinco, IES La Orden

El Recreativo IES La Orden continúa haciendo historia y engordando su palmarés tras sumar ayer su quinto título en la Liga Nacional de División de Honor. El conjunto onubense prolonga su reinado en la máxima categoría y conquista su quinto campeonato en las seis últimas ediciones, dejando escapar únicamente el de la temporada 2014/15.

El equipo de Paco Ojeda se está convirtiendo en la bestia negra de un Rinconada al que le tiene tomada la medida y que ayer dobló la rodilla en el polideportivo Andrés Estrada al perder por 4-3 tras 3 horas y 45 minutos.

Los onubenses afrontaban el encuentro de vuelta de la final con una ventaja de 3-4, una diferencia escasa que podía invitar a un final apretado, ya que no sería la primera vez que el campeón se decide por el balance de sets o puntos ganados. Pero no fue así y el conjunto de Paco Ojeda demostró que no hay quinto malo y sumó un nuevo título en un Andrés Estrada casi abarrotado y con una afición entregada, que explotó de alegría cuando se consumó la victoria.

Ambos técnicos repitieron las alineaciones en los encuentros de dobles, pero variaron los enfrentamientos individuales. Pese a que el técnico visitante Antonio Molina lo intentó, la superioridad del campeón de Liga es incuestionable.

En tierras sevillanas el Rinconada se apuntó los tres encuentros de dobles y el Recre IES La Orden los cuatro individuales. Aquí en Huelva la situación cambió ligeramente, ya que el IES La Orden ganó uno dobles (el mixto) y tres de los cuatro individuales.

La jornada comenzó con un dobles mixto que repetía los mismos protagonistas de hace una semana. La presión era para el Rinconada, que no se podía permitir un tropiezo. El Recre IES La Orden sabía que una victoria le suponía medio título.

Pablo Abián y Haideé Ojeda comenzaron fríos y los rinconeros tomaron una ventaja que luego supieron administrar. Del 5-11 se pasó a un 13-16 que aún mantenía con vida a los locales, pero un último punto de fortuna decantó el primer parcial para los visitantes por 18-21.

La segunda manga fue otra historia. Los onubenses salieron enchufados 6-2/9-5 pero Heather Olver y Tom Wolfenden reaccionaron y empataron a 13. La igualdad se mantuvo hasta el 19-19. El partido se detuvo por una herida en la rodilla de Olver y cuando se reanudó el IES La Orden no perdonó y llevó el encuentro al tercer set tras el 21-19.

Había mucho en juego pese a ser el duelo inaugural. El Rinconada tuvo la iniciativa hasta el 9-9. A partir de ahí cambió la dinámica, Abián y Ojeda sacaron sus mejores golpes y el marcador se disparó a 18-13/20-15 para sentenciar con un 21-15 que enfilaba el camino hacia el quinto título onubense.

En el dobles femenino Haideé Ojeda y Telma Santos no pudieron con Heather y Laura Molina, y es que siempre fueron a remolque en el primer set (7-11/11-17) para acabar cediendo por 12-21; en la segunda manga, más de lo mismo: mal inicio (1-5), luego reacción (9-9) y derrota en un final apretado (18-21).

El Rinconada se puso por delante en la eliminatoria (2-1) al vencer en el dobles masculino. Eliezer Ojeda y Adrián Márquez merecieron al menos un set ante Wolfenden y Javier Sánchez. En el primer parcial llegaron a ponerse por delante 16-14 con un juego de mucha calidad y pocas fisuras, pero los sevillanos no se dejaron sorprender (18-21). En la segunda manga, igualdad hasta el 10-11. A partir de ahí el Rinconada fue decantando la balanza a su favor poco a poco.

Con 1-2 para Rinconada llegaba el turno de los individuales, la gran baza del conjunto onubense. En esta ocasión cambiaron los emparejamientos con respecto al choque de ida.

Abrieron el fuego Pablo Abián contra Manuel Brea, y Nerea Ivorra frente a Laura Samaniego.

Abián es una apuesta segura del Recre IES La Orden, no tiene rival en España, ha ganado todos los encuentros individuales que ha disputado esta temporada y su victoria se daba como segura. Desde el principio dejó patente su superioridad, empezó pronto a marcar diferencias y apenas dio opción a su rival (21-8 y 21-10). No necesitó emplearse a fondo para empatar la eliminatoria y acercar más el título (2-2).

Nerea Ivorra volvió a protagonizar la sorpresa agradable de la jornada, al igual que sucedió en el encuentro de ida. Jugó a un excelente nivel ante Laura Samaniego. El primer set estuvo igualado hasta el empate a 7; se escapó con 11-7, pero un parcial de 0-8 pintó de negro el futuro. Ivorra no tiró la toalla, niveló el choque (19-19) y tuvo la cabeza fría en los puntos decisivos (21-19).

El segundo set lo fue cocinando poco a poco hasta que con 13-8 sumó tres puntos seguidos (16-8) que le dieron a Huelva un triunfo que sabía a gloria, dejando la suerte de la final a punto de caramelo, con 3-2 en el marcador.

Llegó el turno de Telma Santos y Rodolfo Ramírez. Telma es otro seguro de vida. No ha perdido un partido individual y dio el punto decisivo, el que valía el título. Comenzó fría (10-11), pero con un parcial aplastante de 10-0 volteó la situación para vencer por 21-13 y asegurar el título. Luego redondeó su actuación imponiéndose en el segundo parcial por 21-11. Rodolfo Ramírez, sabiendo que el título ya estaba casi en el bolsillo, no jugó a pleno rendimiento, es más, cuando estaba en mitad del segundo set ya había acabado el partido de Telma y el IES La Orden era campeón. Perdió ante Juan Manuel Fernández por 12-21 y 16-21, una derrota intrascendente.

La afición gritó el ¡campeones, campeones!, el IES La Orden volvió a levantar la Copa y el bádminton le dio una nueva alegría al deporte onubense. Que siga la fiesta.