La Champions, de regreso

El Barcelona, inmerso con grandes opciones en todas las competiciones, puede convertirse en el primer equipo en la historia que alcanza los cuartos de final por décima ocasión seguida en la Liga de Campeones. No estará en la ida el argentino Mascherano, lesionado.

Verratti, el hombre que cambia la cara del PSG de Unai Emery

Hay un PSG con Verratti y otro sin el joven italiano de 24 años que, desde hace cinco, imparte doctrina en el centro del campo y se ha convertido en una de las piezas clave de Unai Emery. La presencia de Verratti equilibra al conjunto francés, le lleva a practicar un juego más ofensivo y más basado en la posesión del balón. Con el italiano en el campo el porcentaje de triunfos alcanza el 72%, mientras que cuando no está sólo es del 60%. Con sus 165 centímetros de altura, un centro de gravedad muy bajo, Verratti es un regateador de calidad, a lo que suma una gran visión de juego y precisión en los pases. No será la primera vez que tenga enfrente a los catalanes, contra quienes no ha logrado salir sonriente de una eliminatoria. Pero Verratti crece y se acerca, día a día, al nivel de juego del equipo que practica el fútbol que más admira.