El Cerreño disfruta en el Motero Valle

Encuentro resuelto con mucha solvencia por un Cerreño muy sólido como local ante un Tharsis que no pasa por su mejor momento, no levanta cabeza (cinco derrotas consecutivas), y que por diversos motivos se presentó con cinco cadetes en el plantel de futbolistas disponibles.

Nada más comenzar, en la primera llegada clara al área visitante, Pedro Rivero lograba el 1-0: balón que recoge en el área chica y de media vaselina manda el esférico pegado al poste. Poco le duró la alegría al cuadro local, que veía cómo en el minuto 12 Juan Carlos lograba el empate. El 9 del Tharsis aprovechó un fallo defensivo y batió por bajo a Josué, que no pudo evitar el 1-1.

Pedro Rivero, David Pereira (2) y Kuliki, los goleadores locales y Juan Carlos, el visitante

Los minutos pasaban y los locales dominaban el encuentro, haciendo que poco a poco el meta forastero Ale fuese a la postre el mejor jugador de su equipo. En el m. 32, claro penalti de Jesús a David Pereira, que nadie protestó y que el mismo futbolista local materializó en el 2-1, no sin agobio, ya que lanzó la pena máxima a lo Panenka, y el balón se fue a las mallas con muchísima lentitud. El Cerreño se volvía a poner por delante y ganaba confianza.

Cuando agonizaba la primera mitad (m. 45), nuevo penalti para los locales, ahora a Pedro Rivero, que él mismo se encarga de lanzar, pero Ale le adivina la intención y realiza una buena parada evitando el 3-1. Sin sentenciar el partido y con ventaja mínima para los locales, ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad el Cerreño dominaba pero no sentenciaba, y eso hacía que la tranquilidad no se palpase en la afición local, que empezó a respirar en el m. 65, cuando una soberbia jugada de David Pereira y Pedro Rivero, con tres paredes consecutivas entre ellos, acaba con el balón en el fondo de las mallas, con un golazo de David Pereira, batiendo por bajo a un Ale que no pudo impedir el 3-1.

Eran los mejores minutos del Cerreño, que se plantaba en el área visitante una y otra vez con bellas jugadas, haciendo que el meta Ale fuese el protagonista de su equipo. Con el 3-1 el Tharsis vio como tarea imposible sacar algo positivo del Motero Valle, y el entrenador le dio minutos a varios cadetes, a los que se les veían buenas maneras, pero aún verdes para competir con futbolistas consagrados en esta categoría.

En el m. 82 llegó el 4-1: de nuevo pared entre Pedro Rivero y Kuliki y éste último bate por arriba al meta en su salida y amplía la ventaja local. El equipo visitante renunciaba a buscar la portería de un Rafael que apenas tuvo trabajo, sobre todo tras el 3-1. El equipo local buscó el quinto, pero ya no llegaría, acabando el encuentro con victoria de un Cerreño que se consolida en la parte alta de la tabla ante un Tharsis que no destacó como en otras temporadas en el feudo cerreño.

Destacar a Pedro Rivero y Kuliki (locales) y al meta Ale (visitante).