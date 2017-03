Castigos para el derbi

La jornada 29 en el Grupo X de Tercera División arroja un interesante derbi entre el San Roque de Lepe y el filial del Recreativo en el Ciudad de Lepe, aunque el cuadro lepero verá mermado su potencial después de que el Comité de Competición haya confirmado los castigos a Selu y a Dani del Moral. Ambos jugadores vieron dos amarillas en el encuentro de la pasada jornada, por lo que fueron expulsados y no podrán jugar ante el cuadro que entrena Juanma Rodríguez, que llegará a la cita con varias ausencias por lesión, además de perder, casi con toda seguridad a Misffut, que integrará la convocatoria del primer equipo tras las numerosas bajas que sufre el Decano en la medular.

En el Grupo I de División de Honor sólo dos jugadores no podrán participar en la próxima jornada. En el Siempre Alegres el defensa Rafa Navarro tendrá que ausentarse en la cita ante el colista Almodóvar del Río después de ver su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones en la pasada semana, mientras que en la Olímpica, y por idéntico motivo, no podrá actuar el también exrecreativista Ángel. El central coriano se perderá el duelo que el combinado valverdeño disputará ante el Ciudad de Lucena. Por parte andevaleña también ha sido castigado con un encuentro el delegado del equipo, Gregorio Garrido, que fue expulsado por doble amonestación. La reclamación de la Olímpica no ha sido considerada por el Comité.