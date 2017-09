Al Cartaya solo le falta el gol

Hay partidos que te dejan satisfecho aunque no ganes porque no te queda nada dentro y eso también cuenta. El Cartaya no pasó del empate a cero ante el Coria, uno de los favoritos para el ascenso en un partido en el que se impuso la capacidad física durante muchos minutos, justo hasta que descendió las prestaciones visitantes y fue entonces cuando afloró la mejor versión del conjunto de Mikel Gandarias, que mereció al menos un gol en los segundos cuarenta y cinco minutos. La tuvo Nene y la salvaron a la limón el portero y un defensa casi en la línea de gol. Ellos también la tuvieron, en la primera mitad, que salvó Bocanegra. La ocasión llegó después de una mala interpretación del árbitro, que debió pitar falta sobre Mario. Menos mal Bocanegra.

Mikel, aunque no acudió a la revolución, sí que realizó tres cambios con respecto a las dos primeras jornadas. Reformó las bandas y el enganche y eso le dio, en la primera parte, para sostenerse dentro del dibujo, todo sin fútbol, por ambas partes, lo que llevó al partido a un callejón sin salida, todo al voleón, sin ton ni son. Las precauciones fueron máximas y por lo tanto se quedó el choque a expensas de la segunda parte.

Y como era presumible, el conjunto sevillano, dada su acusada veteranía, acusó el paso de los minutos. Fue entonces cuando Gandarias tiró de banquillo, cambió las bandas y el ataque y el Cartaya elevó su ritmo de forma descomunal, hasta el punto que desactivó todos los circuitos sevillanos, por lo que el conjunto visitante se quedó a expensas de las maniobras locales.

Lo intentó de todas las maneras el equipo rojinegro, pero no encontró el premio del gol de puro milagro. Sigue inmaculado, dos empates y un triunfo, lo que le mete lustre al inicio liguero. Igual el Coria, que seguirá siendo máximo aspirante a todo.

La segunda parte hizo honor a lo que se esperaba del choque. Queda claro que la Liga se carga de exigencia. Así que tendrá que seguir dejándolo todo para poder competir. Tal cual hizo en la tarde de ayer. Porque ahora espera el Xerez, palabras mayores, en Chapín, que curiosamente es el líder de la tabla.