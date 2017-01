El Cartaya no puede contra nueve

El Cartaya despidió 2016 en penumbra y regresó al presente en 2017 en plena oscuridad. Un equipo aseado como el San Juan, que marca los puestos de descenso, le pintó la cara casi todo el partido, hasta el punto que se puso 0-2 en la primera parte y tuvo que quedarse con nueve jugadores para que el conjunto de Limón alcanzase mínimamente el empate, ya en el 95, de penalti.

Infinidad de bajas en los locales, a las que se unió la de Mario, lesionado a los doce minutos de juego, por lo que Limón tuvo que recomponer convocatoria y once, incluyendo un juvenil para completar la lista. Eso no debe suponer la más mínima disculpa, ya que no es la primera vez que el Cartaya salta al campo en medio de la pájara más absoluta.

A los 19 minutos de partido llegó el primer retrato para un equipo que para entonces ni se encontraba ni se esperaba. Todo al paso, lento, previsible, sin cambio de ritmo, lo que aprovechó el San Juan para marcar el primero, obra de Noé, al que no encimó nadie y remató cómodamente desde la frontal.

Ni por esas espabiló el Cartaya, que siguió en la oscuridad, sin respuestas ni convencimiento. A los 39 llegó el segundo, de penalti, que lo fue pero que dio la impresión que el colegiado, fatal para los dos equipos, tuvo que ver una bota suelta para decretar la pena máxima. Joni se encargó de encender todas las alarmas marcando el 0-2.

A la vuelta de vestuarios dio la impresión que el conjunto de Limón seguía de sesteo, o congelado, que viene a ser casi lo mismo. Tuvo que llegar la primera refriega en forma de tangana para que los locales despertaran, más con el corazón que con otra cosa, pero podría bastar. El caso es que comenzó el festival del árbitro, sacando tarjetas a todo lo que se movía y el San Juan se quedó con dos menos en ese tramo, minutos 63 y 68. Poco después acortó diferencias el Cartaya. Ceada, el juvenil, batió a Iván cuando el equipo de Limón había desperdiciado mil ocasiones todas ellas claras de gol. Es el mal de este equipo. Necesita un mundo para marcar un tanto y eso le está pasando una pesada factura. Los minutos finales fue un acoso. Sin claridad de ideas pero empujando, hasta que el en tiempo añadido llegó el penalti sobre Álex Franco, sin duda de lo poco que se escapa del partido. Zambrano transformó la pena máxima y ahí acabó todo.

El Cartaya regresó de las vacaciones tal como se fue, penando, sin ritmo, con muchas bajas, pero con los mismos pecados que le acompañaron en la despedida de pasado año. Tiene que cambiar radicalmente. No puede conceder tanto y salir sin el corazón al campo. Falta gol. Pero faltan también ideas para leer el escenario y esa es otra tarea que tiene que resolver a la mayor brevedad posible.

Cartaya: Viruta, Jacobo, Rafa Bayo (Ceada), Quino, Francis Ruiz, Mario (Álex Franco), Canito (Benítez), Barba, Pitu (Canterla), Luis Zambrano y Pascual. San Juan: Iván, Furman, José Mari, Joni, Leal, Noé, Fran Díaz (Veloso), Moisés (Agu), Baraja, León y Carlos Salgado (Chema).Árbitro: López Racero, de Cádiz. Rematadamente mal. Le pasó el partido por encima y se pasó con las tarjetas. Amonestó por los locales a Bayo, Ruiz, Mario, Barba, Pitu, Zambrano y Pascual. Por los visitantes a Iván, Leal, Noé y León y expulsó por doble cartulina a Furman (68') y por roja directa a Joni (63'). Goles: 0-1 m. 19 Noé; 0-2 m. 39 Joni, de penalti; 1-2 m. 72 Ceada; 2-2 m. 95 Luis Zambrano, de penalti. Incidencias. Unos 400 espectadores. Campo en buen estado.