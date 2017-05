El Cartaya planta cara mientras le dura el depósito

Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Así se podría resumir el partido y la derrota del Cartaya ante el todopoderoso líder, el Cádiz B, que en cuanto se puso flamenco y se puso a cantar fue imposible pararle la música. Cantó como quiso y ganó cuando le dio la gana ganar. Y mira que el equipo de Limón puso resistencia, incluso se adelantó en el marcador en la primera parte. Pero en cuanto flaquearon las fuerzas en los locales y hechos los cambios, que por cierto no aportaron nada, más bien lo contrario, el Cádiz marcó cuatro goles en el tramo final con el Cartaya pidiendo socorro.

Jacobo adelantó al Cartaya a los 32 minutos de juego, merced a la persecución que hizo en la jugada, para definir de un punterazo que hasta pareció sutil por la importancia del gol. Así acabó la primera parte, con el Cartaya en la entereza y con el Cádiz sin encontrar el rumbo por el trabajo de presión y compromiso del conjunto de Limón.

En los albores de la segunda mitad empató el Cádiz, después de una triangulación que fue un homenaje al juego colectivo y a la precisión. Legupín culminó en la red local y a partir de ahí la descomposición iba a ir tomando cuerpo en los rojinegros, aunque antes la tuvo Quino con paradón del portero visitante incluido.

Se vio que el Cádiz subía intensidad con los cambios mientras que el Cartaya comenzaba a ser una sombra con respecto al de la primera parte. Y resistió el conjunto de Limón. Pero en el 83 marcó Set, recién entrado al partido, repitió en el 86 y para entonces el Cádiz era una tormenta y el paraguas del Cartaya se hacía añicos. Así hasta que llegó el cuarto, obra de Vallejo, ya en el 90.

A fuerza de ser justos el resultado fue excesivo para lo que dieron unos y otros. Lo que no tiene discusión es que el Cádiz es el mejor equipo que ha pasado por Cartaya en toda la Liga. El equipo local resistió todo lo que pudo, pero al final se impuso la lógica porque el banquillo gaditano aportó cambio de ritmo y goles mientras que el del Cartaya restó tanto que fue como si salieran jugadores y no entrase ninguno.