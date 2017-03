El Cartaya pierde en el 96'

Hace unas semanas apunté que el Cartaya necesitaba una especie de brujo que le quitara el mal de ojo, porque queda claro que alguien le ha mirado mal, de lo contrario no se entiende algunas cosas. O sí. Y repensando el asunto habría que pedirle explicaciones al colegiado, que dio cuatro minutos de añadido y se fue a los cinco y medio, lo que aprovechó El Viso para marcar el gol del triunfo. El partido, que era de cero a cero o en su defecto un empate a pocos goles, lo determinó decantando el árbitro con un exceso de celo que no alcanza explicación convincente. A todo ello hay que apuntar que dentro del tiempo extra no se perdió ni un segundo, por lo que huelga lo que hizo. Y de todo ello hubo un claro damnificado, el conjunto de Limón, que probablemente hiciese en El Viso el partido más serio de la temporada, en toda la extensión de la frase.

Campo pequeño, ilusiones en las nubes en los locales y ambiente de lujo, con más de 500 espectadores, lo que pudo influir en el colegiado gaditano Arcilla Pérez, todo el partido paloma. Entre tanto interés local por llevar el choque a su temperatura, el Cartaya ofreció seriedad, contención y salidas a respirar en cuanto Juaki entraba en contacto con la pelota. Fue el agitador oficial del Cartaya. De hecho, cuando tocaba balón siempre daba la impresión de que algo ocurriría. En la primera mitad dejó dos perlas que levantó la admiración del respetable.

El colegiado dio minuto y medio más de añadido de lo que enseñó en el cartelón

Dentro de esa primera mitad ellos tuvieron una ocasión que fue de palo a palo. Y siempre despertaron peligro a pelota parada. Eso si, sin que Ferriol tuviera que ensuciarse la vestimenta. En esa primera parte, acercamientos del Cartaya pero sin remate. Lo más peligroso fue una acción de Luis que remató Canito de rebote.

La segunda mitad trajo consigo la impresión de que el Cartaya se iría a por el partido. Y acumuló tres ocasiones en una acción que aún a esta hora se preguntan cómo no la marcaron. Canito, Oliveira y Luis Ruiz estuvieron en la jugada del crimen. Todo lo demás fue un ir y venir a base de músculo y pulmones, como viene siendo regla habitual en un campo y ante un rival de estas características.

Así se llegó a la madurez del partido y a los cambios. En esta ocasión, Limón no agotó legislatura y sólo realizó dos. Pero uno de ellos despertó sorpresa y cabreo no sólo en el sustituido, sino en algunos más. Retiró a Juaki, el único que daba la impresión de tener la fórmula para cambiar el decorado y luego de eso el Cartaya desapareció en ataque. Pudo ser casualidad, pero así fue. El otro, Pascual por Luis. Estaba cansado el delantero y con problemas físicos, pero el camerunés no está para nada, al menos de momento.

Luego aconteció lo que explicamos al principio. Viendo el colegiado que nadie marcaba decidió él tomar cartas en el asunto. Dio minuto y medio más de lo enseñado en el cartelón y Pablo marcó a la salida de un córner. La duda que queda es si el árbitro anotó el nombre del goleador o apuntó el suyo con los dos apellidos incluidos.