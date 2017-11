El Cartaya navega con todo el viento en su contra

Un gol de Carrera salva los muebles en Alcalá de Guadaíra a un Cartaya que jugó mucho tiempo con diez. El equipo de Gandarias sigue con el viento en contra, lo que no le permite respirar en la tabla. Un discutible penalti en contra le puso contra la pared y luego reaccionó con valentía para no marcharse de vacío.

Esto pasa de castaño oscuro. Si no es por una cosa es por otra. El caso es que cuando se esperaba que Mikel repitiera alineación aún a pesar de perder ante el Antoniano, se cae por expulsión Nene, que estaba asumido y Mario por lesión, ambos del centro del campo. Lo que no se esperaba es que Raúl, jovencísimo, compareciese en defensa porque la actual situación requiere de veteranía. El chaval controló un balón casi en solitario en un despeje de la defensa sevillana, quiso revolverse con la pelota, se la rebañaron y noqueó al atacante al borde del área cartayera siendo el último hombre. Falta y expulsión. Minuto 14 de partido. Otra vez con diez y a remar contra corriente.

Para entonces, el Estrella San Agustín era un equipo de lo más normal, incluso previsible, lo que condujo al Cartaya, esencialmente por medio del debutante Souto, que fue otra de las sorpresas a tener presencia en el partido. Sin ser un huracán daba sensación de peligro. A partir de la expulsión todo fue cambiando y más aún cuando a la salida de una falta lateral, el colegiado pitó penalti de Sergio por agarrón a un contrario. Marcó Guti y la cuesta se empinó hasta el infinito en una primera parte que ya no tuvo más incidencias.

Al minuto y medio de la segunda parte empató el conjunto de Gandarias. El portugués Carrera tiró un desmarque, cruzó la pelota y se liberó él al tiempo que metió a su equipo en el partido. Comenzaba una historia nueva, como más ilusionante. Entre otras cosas porque el conjunto local, a pesar de la superioridad tampoco las tenía todas consigo, algo que demostró el paso de los minutos. Tuvieron mucho la pelota y los acercamientos, pero sin dientes, lo que hizo que el Cartaya sobreviviera casi con naturalidad. Ya sobre el final se lanzaron a tumba abierta y eso provocó una contra del Cartaya que finalizó Pereira consiguiendo que un defensa sacara el balón de en la misma línea. Ahí estuvo el partido, ya que el 95 de juego.

No se le puede discutir el esfuerzo al conjunto rojinegro, pero el viento no cambia, si no es por una cosa es por otra. Debutó Souto y por él pasa la esperanza del cambio radical. Lo bueno es que a pesar de los pesares el Cartaya se lleva un punto. Sigue necesitando reflexionar. Porque por este camino sólo se va a al infierno.