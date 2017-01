El Cartaya muestra sus carencias

Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. El Cartaya está irreconocible, de hecho no se conoce ni a sí mismo y eso le ha instalado directamente en un problema del que se desconocen de momento las consecuencias y la profundidad.

Lleva cinco partidos sin conocer la victoria y a la conocida falta de gol se le han unido otros factores que componen el fútbol. Le falta intensidad durante muchos minutos en los partidos, no tiene fútbol y asoma una alarmante falta de entendimiento a la hora de ejecutar un plan. De hecho, su entrenador tuvo que recomponer sobre la marcha ante el Puente Genil después de que los primeros minutos de la primera mitad el equipo no supiera ni tan siquiera situarse.

Al Cartaya no le alcanza con la entrega para salir de un estado que ya preocupa en el club

El caso es que acabó doblando la rodilla ante un rival que sólo precisó crear media oportunidad de gol para llevarse el triunfo. Al conjunto cordobés le bastó una soberbia primera parte en manejo, tenencia de la pelota y ocupación excelente de los espacios para volver loco a un Cartaya que sigue dependiendo de lo que hagan los rivales. Da la impresión que se deja la personalidad y el corazón en vestuarios. No es normal que un equipo tire de forma tan lastimosa todas las primeras partes.

En el 19' llegó el único gol del partido. Antes, varios avisos serios de los cordobeses, hasta que reventó la cuestión porque el algodón no engaña. Con el invento de Francis Ruiz en el centro del campo, con jugadores fuera de forma, lo que les lleva a ser previsibles y exasperantemente lentos, sólo queda rezar y que el adversario no se adelante. Tal fue el desajuste que el propio Manuel Juan Limón mandó recomposición. Metió a Ruiz en su sitio, adelantó a Quino y cambió de posición a Lolo, Juanki y hasta Juanma Barba. Eso, en la primera mitad no se notó en exceso, pero frenó la posibilidad de una hemorragia que apuntaba con presentarse.

A la vuelta de vestuarios, como casi siempre, el Cartaya lo intentó por lo civil y por lo criminal, con más corazón que juego, sin ocasiones claras, lo que llevó al Puente Genil a templar gaitas, echar cloroformo al partido y sacar de paso el hielo. Y la fórmula le funcionó al conjunto de Juanmi Puentenueva, ya que el Cartaya apenas atravesó líneas donde se desequilibran los partidos.

No se le puede reprochar al Cartaya el comportamiento. Se deja alma y corazón, tarde, pero se lo deja. El problema es que hay jugadores a los que les está pesando la categoría. No tiene gol desde siempre y ahora se suma que hace cosas contranatura. Todos hacen una llamada a la calma. Pero la realidad es que la crisis ha llamado a la puerta. Porque los de abajo aprietan y al equipo de Limón no se le adivina la luz. Sólo le queda trabajar y esforzarse más si cabe. Porque de lo contrario la angustia se puede apoderar de la situación y eso sería como enterrar las posibilidades de recomponer un camino que se está dibujando de forma tortuosa.

Cartaya: Viruta, Jacobo, Quino (Benítez), Oliveira, Canterla (Novoa), Franci Ruiz, Lolo, Juanma Barba, Juanki, Pitu (Ceada) y Pascual (Canito). Puente Genil: Cristian, Carraña (Joseca), Pedraza (Sebas), Cano, Tenllado, Chía, Moyita (Álex), Isco, Bubu, Miki (César) y Salva (Sánchez). Goles: 0-1/Minuto 19 Salva.Árbitro: Arcila Pérez (Cádiz). Correcto, sin complicarse. Amonestó a Jacobo, Oliveira, Juanki, Barba, Ceada y Novoa (locales) y a Carraña y César (visitantes). Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Fran Franco, expresidente del Cartaya y padre del jugador Álex Franco. Unos 500 espectadores.