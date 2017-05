Al Cartaya le falta alma y ritmo ante un rival muy justo

Suele ocurrir que en los partidos en los que hay pocas cosas o nada en juego la intensidad desista de estar presente. Es como si le diera pereza comparecer en el partido. Y claro, eso repercute en el ritmo, en la atención, en estar despierto. Y generalmente, esa indolencia la suele castigar el balón parado, porque mientras esté la pelota en movimiento te obliga, aunque sea para disimular.

La primera parte tuvo eso, alguno de inmovilidad, una dosis de indolencia y castigo para el Cartaya. Es como si el subconsciente te traicionara, como sin pensaras que el viento despejará la pelota. Y en Chapín ni hacia viento. Por eso, a los nueve de partido, Cuenca, a la salida de un balón parado retrató a la defensa del Cartaya. Casi sin moverse remató un balón que venía abriendo la boca de sueño que traía. Poco después, en el 14, la indolencia cambió de acera. Córner favorable al Cartaya, doble remate y gol de Jacobo, con la defensa xerecista en el sueño más profundo.

Ahí no acabó la cosa, porque pasada la media hora de juego, otro balón lateral de una falta que no existió, Caballero golpeó la pelota, nadie la tocó y balón al fondo de la red. El portero del Cartaya miró a su defensa y la defensa le miró a él. Dos a uno y sensación de haber podido hacer mucho más porque el conjunto local era un flan cada vez que el Cartaya asomaba la gaita en ataque.

La segunda mitad no hizo sino confirmar que las piernas no andan cuando tu cabeza está en otra cosa. Si acaso, por aquello de la esperanza mínima, el Xerez lo intentó a su manera pero cuando vio que no podía puso al partido en la especulación. Por eso la segunda parte fue insoportable. Sin ritmo, sin ocasiones, sin corazón. Sólo el árbitro llamó la atención con su calamitosa actuación. Quiso montar una guerra con las tarjetas cuando los dos equipos enarbolaban bandera blanca.

En fin, que el Cartaya no da más. Cumplió hace tiempo con el cometido mínimo y ahora está dando gritos pidiendo que la liga se acabe. Ellos y nosotros. Ya sólo quedan dos partidos.