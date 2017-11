El Cartaya destituye a Mikel Gandarias

Fin de trayecto. Una pretemporada y doce jornadas después, Mikel Gandarias deja de ser entrenador del Cartaya. El detonante ha sido la derrota en casa ante el San Roque de Cádiz, la gota que colmó el vaso, un recipiente que ya rebosaba de jornadas atrás, fechas en las que no se tomó la decisión porque existió la disculpa perfecta, acabar los partidos con uno menos.

Hace semanas que los métodos del entrenador, y sobre todo los resultados (también las sensaciones) no convencían a gran parte de la junta directiva encabezada por Manolo Benítez, que frenó una y otra vez la destitución que pedían sus directivos. El caso es que el Cartaya está muy por debajo de las prestaciones que se le suponen, un punto por encima de los puestos de descenso, sólo lleva nueve goles en doce jornadas y el equipo ha ido desvariando su propuesta inicial hasta quedarse desnudo por completo. Esa es la realidad. Los números no mienten.

Mikel aterrizó en Cartaya como consecuencia de que su apuesta de fútbol gustaba. Presión alta, gusto por el toque y enfocar los partidos sin espejo retrovisor. Eso duró muy poco. Se desconoce si fue el propio entrenador el que cambió el viento de la propuesta o fue la plantilla la que no estaba en el convencimiento pleno. Hay quien asegura, desde dentro, que el técnico ya no tenía las bendiciones de gran parte del plantel.

Cosas del fútbol. Cuando el asunto no funciona, el primero que cae es el entrenador. Cierto es que hasta ahora no ha habido ningún rival que le haya pasado por encima al Cartaya salvo un tiempo del San José y el Xerez, que le dominó por completo. Pero también es verdad que el equipo apenas ha generado y dentro de su comportamiento general ha metido gatillazos incomprensibles. El Cartaya no ha estado a la altura y eso es lo más sencillo y directo. Cambio de rumbo pues. En la búsqueda de la reacción inmediata para salir de los puestos de peligro de la tabla clasificatoria.