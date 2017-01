El Cartaya decide con su pegada

Es como si la primavera hubiera hecho acto de presencia de forma inesperada y antes de tiempo en Cartaya. Un equipo que hasta hace dos jornadas estaba entre nubes y tristeza, ha emergido como un rayo para apuntarse dos victorias seguidas y esta segunda ante La Palma, un rival que salió escaldado del Municipal cartayero pero dio más guerra de la que dice el marcador final.

El partido arrancó con un carga de expresión valiente por parte de los muchachos de Juan Alfaro, que se apoderaron del centro del campo como el que pedalea a favor de viento, casi sin oposición, lo que provocó desajustes varios en los locales, con claros síntomas de sufrimiento para Luis Zambrano, anclaje único en el conjunto de Limón. El centrocampista reculaba más de la cuenta porque carecía de ayuda para robar, y eso provocaba a su vez que la defensa se aculase a tablas. Así las cosas, La Palma llegaba una y otra vez, sustos varios, ruptura por el centro y por los costados, pero no marcó. Y sí lo hizo el Cartaya en la primera ocasión que tuvo. Lolo, que patea la pelota como una mula, la agarró en la frontal después de un despeja de la zaga condal y batió a Ezequiel cuando corría el minuto 25.

Eso no trastocó los planes del cuadro palmerino, que casi a renglón seguido, siete minutos más tarde, obtuvo el premio que ya se había merecido mucho antes. Germán fue el autor de un gol cuya jugada fue para enmarcar, con pase de la muerte incluido. La sensación a tiempo de intermedio es que La Palma hizo más que el Cartaya. Pero así es el fútbol.

A la vuelta de vestuarios llegó la tormenta. Andrés, que tiene pinta de excelente futbolista, se iba a equivocar dos veces y de forma grave. Hasta el punto que condicionó el partido, y a su equipo especialmente. En el 48 no controló un balón que era suyo de forma clara y Pascual, el camerunés, que se estrenó como goleador, la puso en la escuadra de la portería de Ezequiel. Segundo remate local y segundo gol. Ahí no acabó la historia. Cinco minutos más tarde otro error del central le iba a costar la expulsión. Cesión a Ezequiel y Pascual le adivinó la intención. Le derribó por detrás y penalti y expulsión. El chico no olvidará Cartaya en mucho tiempo. Marcó Luis Zambrano y rompió en mil pedazos las ilusiones condales.

Alfaro comenzó a mover banquillo buscando frenar la amenaza de sangría más que buscar el milagro y logró ambas cosas. El Cartaya, con la ventaja cedió campo y balón, y quiso vivir de la contra, algo que le salió ya en el 83, habiendo desperdiciado algunas claras con anterioridad. Pero mereció la pena la espera. Contragolpe que conduce Canito, mide velocidad con Marroco y cuando parecía que perdía opciones se inventó una vaselina que tuvo varias dedicatorias. Su novia, embarazada, su padre y él mismo. Por mí, por mis compañeros pero por mí el primero, pareció gritar el delantero. Después de mucho tiempo, Canito le hizo un homenaje a la estética. Su golazo limpió el sitio donde duermen las arañas y el Municipal se puso en pie pañuelo en mano.

Fue el broche a un gran partido. A La Palma le lastró su mala defensa, errores de bulto que no te perdonan, sobre todo si enfrente tienes a un rival al que ya le sonríe la primavera. No disgustó el conjunto de Alfaro en la suma de todos los factores, pero cayó con estrépito. Por lo que respecta al Cartaya, tanto en Rota como ayer, da la impresión que ha cambiado muchas cosas. Actitud, no desperdiciar minutos y el viento. Además, ha ganado un delantero. Pascual, camerunés de nacimiento e hijo de adopción de Cartaya, habla poco español, pero ya lo entiende casi todo. Y eso le ha dado para llamar la atención en los dos últimos partidos. Y eso es una extraordinaria noticia para el Cartaya.

Cartaya: Viruta, Jacobo, Rafa Bayo (Wi), Franci Ruiz, Oliveira, Zambrano, Álex Franco (Canito), Novoa, Juanki (Juanma Barba), Lolo y Pascual (Luis). La Palma: Ezequiel, Pablo, Romero, Andrés, Rafa Navarro (Antonio José), Sosa, Germán (Marroco), Prieto (Fermín), Diego, Manu Calle y David (Juanjo). Goles: 1-0 m. 25 Lolo; 1-1 m. 32 Germán; 2-1 m. 48 Pascual; 3-1 m. 53 Zambrano, de penalti; 4-1 m. 83 Canito.Árbitro; Molina Sánchez, de Cádiz. Amonestó por lo locales a Zambrano, Pascual y Juanma Barba. Por los visitantes a Pablo, Sosa, Germán y Prieto, y expulsó por roja directa a Andrés (53'). Incidencias: Unos 600 espectadores en el Municipal Luis Rodríguez Salvador. Campo en buen estado.