El Cartaya cumple pero debe esperar

Todo tiene su explicación y el Cartaya no iba a ser una excepción a la regla. Después de una temporada nefasta en muchos aspectos, esencialmente en lo deportivo y concerniente al primer equipo, al equipo de Limón no le bastó ganar su partido ante el Isla Cristina para librarse de la incertidumbre o del pecado, como prefieran.

La última jornada se presentaba así. No sólo tenía que sumar los tres puntos ante un Isla salvado de todo, sino que tenía que esperar favores de otros para escapar de la 14ª plaza, que corre peligro como ascienda el Ceuta a Segunda B.

Y las noticias que llegaban de otros campos eran buenas en principio. El San José no podía con el Conil; La Palma se sostenía en Rota y el Xerez apuraba al Coria para obligar a su vez al Conil a dar lo máximo en La Rinconada. Pues bien, al final ganó el San José, palmó el equipo condal y el Coria empató en Chapín, mientras que el Algabeño goleaba al San Roque. Todo negro. Así que ahora mismo el futuro del Cartaya se queda en manos del Ceuta, que se ha apuntado el primer envite de la eliminatoria, 1-0, así que con esperanzas de que el rival mallorquín sea capaz de voltear la eliminatoria en casa. De lo contrario, al Cartaya le esperan unas semanas duras.

De esta forma, ya que el Cartaya iba a imponerse al Isla Cristina, el último partido de la Liga quedaba en segundo plano. Y así fue. El equipo de Limón siempre fue superior a su rival, sobre todo en ocasiones, hasta ocho clarísimas y al final 2-0, con los tantos de Álex Franco y Dani Pérez. Por medio, un tostón difícilmente digerible. Un partido sin ritmo, como si los futbolistas conociesen de antemano el destino.

El resumen de todo está claro. Limón ha hecho números de ascenso desde que vino. Pero cogió al Cartaya tan hundido que no le ha dado tiempo a sacarlo de ese 14º lugar. Lo que determina que el Cartaya ha tirado tres cuartos de temporada y ahora se lamenta.

Provoca la situación que de momento no pueda planificar nada. Porque no sabe en qué categoría va a jugar la próxima temporada. A Ceuta y al Ceuta se dirigen ahora todas las miradas. Las miradas y los rezos. Está mal decirlo, pero el Cartaya enciende velas para que el conjunto norteafricano no supere la eliminatoria. De lo contrario, y a expensas que se puedan dar otras carambolas que le beneficien, daría con sus huesos en Primera Andaluza. Por aquí cierran los ojos y espantan a los pensamientos impuros. Es lo que tiene equivocarse durante tanto tiempo.