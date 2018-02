El Cartaya cae ante un Xerez superior

Cuando te enfrentas a un rival cargado de fundamentos es cuando te percatas de tus penurias, de las carencias que te acompañan. El Cartaya, que venía de ajusticiar al Coria contra pronóstico, se encontró con un Xerez que le dominó de principio a fin, que marcó rayas invisibles por el campo que el conjunto de Noé fue incapaz de traspasar, hasta acabar desesperado, descuadrado y frustrado, todo en uno, aunque el colegiado del partido le escamoteó un posible penalti que pudo cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Debido a la capacidad del oponente y su condición de líder, Noé planteó el partido a la espera, a forzar un error del rival, exactamente igual que aconteció ante el Coria. Pero en este caso el Xerez, con lecciones varias aprendidas de memoria, no cayó en la trampa. Así, el conjunto gaditano se puso manos a la obra desde el momento uno para manejar balón, tempo de partido y campo, todas las zonas del campo, hasta apretar en la garganta a un Cartaya que antes de parar la pelota, en cualquier zona, ya tenía al menos a tres jugadores contrarios pidiendo explicaciones, en el cogote o en el pecho, lo que no le permitió al equipo rojinegro respirar con tranquilidad en ningún momento.

Aún así, pasados los primeros veinte minutos, un córner a favor pudo suponer el primer gol del Cartaya. A Jacobo le faltó algo de flequillo para marcar. Mientras, el Xerez, dominador absoluto, no hallaba la puerta de escape porque el Cartaya, aplicadísimo, no ofrecía grieta alguna. Y así acabó la primera mitad, con sensaciones varias. Por parte local, satisfacción porque minimizó el dominio xerecista. Por parte visitante, decepción, porque ese dominio fue extraordinariamente infructuoso. Eso sí, el Xerez no perdió la paciencia. Es lo que tienen los equipos seguros de sí mismos.

El inicio de la segunda mitad trajo consigo el primer error y eso penalizó al Cartaya. Jacobo no anduvo fino a la hora de medir, Bello le ganó la espalda y la puso para que Caballero la empujase. Minuto 52. El tanto agachó persianas, fundió plomos y se hizo de noche para el Cartaya, que comenzó a sufrir de lo lindo porque tenía que cambiar el guión y no era capaz de hacerlo. Y eso le condujo a desesperación, hasta el punto que algunos de sus futbolistas se pusieron al borde de ver una cartulina de más color que el amarillo. Y sobre todo después de una jugada muy polémica sobre Álex Franco, que pareció penalti a todas luces, el árbitro dijo que no había nada. A Franco sólo le faltó ponerse de rodillas para implorar al colegiado que rectificase. No lo hizo.

Más tarde, con el paso de los minutos y con el Cartaya haciendo cambios para, nada porque en el banquillo no tenía argumentos para cambiar nada, las ilusiones locales fueron apagando su llama, principalmente porque un zurdazo de Caballero limpió de telarañas la escuadra derecha de la portería de Bocanegra. Minuto 76.

De ahí al final no hubo partido porque el Cartaya no pudo y el Xerez no lo permitió. El resultado no es tan dañino porque el Xerez fue superior y por lo tanto nada que objetar. No es su Liga, que sí será la semana que viene, en el Viso. Aunque el partido sí deja daños colaterales. Bocanegra no podrá jugar por tarjetas, y eso supone un inconveniente de altura que descubrirá el partido en Sevilla. Mario sigue de baja, debutó Jaime y dejó sólo presencia de centímetros. Habrá que darle tiempo. Y está el club a la espera de firmar al delantero. En fin, algo tendrá que hacer el Cartaya para motivarse y venirse arriba. El partido de ayer no es referencia. Pero lo que asoma en el horizonte ya no tendrá disculpa.