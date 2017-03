Carolina renuncia a la final debido a unas molestias

La onubense Carolina Marín anunció anoche que no jugará hoy la final del Abierto de Alemania de bádminton, que se disputa en Mulheim an der Ruhr, debido a "unas molestias" físicas que ya sufrió tras los Juegos Olímpicos y que "han reaparecido".

"Hoy ha sido un día agridulce: a pesar de llegar a la final, no podré jugarla por unas molestias", escribió ayer Carolina Marín en su espacio en Twitter.

Posteriormente, explicó: "Me han reaparecido unas molestias que tuve tras los Juegos Olímpicos y que me van a impedir jugar mañana (hoy)". "Siento mucho que sea así porque esta semana he tenido muy buenas sensaciones. Espero venir a ganar el año que viene y seguir disfrutando", agregó.

Estas molestias ponen en duda su participación para el All England de la próxima semana, una de las grades citas de la temporada; al mismo tiempo, impiden que la española conquiste su primer torneo del año.

Carolina Marín, primera cabeza de serie en Alemania, se había clasificado para la final al vencer a la japonesa Minatsu Mitani por 21-10, 17-21 y 21-18 en 65 minutos. En la final de hoy debía enfrentarse contra la segunda favorita, la también japonesa Akane Yamaguchi, que en la otra semifinal derrotó a la estadounidense Beiwn Zhang por 24-22 y 21-19 y que ha ganado el título por la renuncia de la onubense.

Carolina Marín, actual campeona olímpica, dos veces campeona mundial (2014 y 2015) y dos de Europa (2014 y 2016), se apuntó la primera manga por un rotundo 21-10 tras dominar el marcador desde el inicio (10-6 al ecuador).

En el segundo parcial, la onubense comenzó a remolque y llegó a ir perdiendo por 2-8 y 8-13. Aumentó sus prestaciones y logró igualar el juego a 13 puntos, pero la japonesa se despegó en el tramo final para ganar por 21-17 y llevar el duelo a la tercera manga.

En el set decisivo, Carolina Marín llegó a situarse con un 7-4 a su favor, pero la japonesa reaccionó hasta dar la vuelta al marcador y tomar la iniciativa. La vigente campeona olímpica logró reequilibrar el choque con el 11-11. A partir de ahí, la onubense asumió el control. El tramo final de partido fue muy emocionante, con empate a 18 para luego sumar tras puntos consecutivos que la metieron en una final a la que ha tenido que renunciar por unos problemas físicos.