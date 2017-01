Carolina pone el punto de mira en Inglaterra

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, ya se entrena "al cien por cien" y "sin molestias" de su lesión en el sacro y prepara su próximo objetivo de la temporada, el All England Open Badminton Championships de Birminghan (Reino Unido), que se disputará a primeros de marzo.

"Estoy bastante bien, es la primera semana que he podido entrenar al cien por cien y sin molestias, ojalá pueda seguir aguantándolo, aunque al final tenemos que tener cuidado con la lesión", explicó Carolina respecto asu problema en el hueso sacro que le lleva ocasionando molestias desde finales del año pasado.

Es un orgullo que China me haya concedido este premio, allí se me reconoce mucho"

Marín aseguró en una gala de premios de la comunidad china en España que su próximo objetivo es el All England, que se disputará entre el 7 y el 12 marzo. "Luego también tengo como objetivos los campeonatos de Europa y del mundo", agregó.

La campeona olímpica, mundial y europea viene de disputar en India la Premier Badminton League, una competición por equipos en la que compitió con los Hyderabad Hunters y se quedó en semifinales.

"El torneo fue muy bien, tenía pocas ganas de volver porque nos hemos encontrado muy a gusto y nos hemos sentido muy bien con el equipo, con todos los seguidores que tengo allí, que me han estado apoyando en todos los partidos. Me he sentido como una más y he recibido mucho cariño", explicó la jugadora onubense.

Carolina acudió ayer a Madrid para recibir el Premio Xishang 2017, con el que la comunidad china en España reconoce a personas e instituciones que contribuyen a mejorar las relaciones entre ambos países. "Para mí es un orgullo que la Embajada China me haya concedido este premio ya que en China se me reconoce mucho, porque el bádminton es muy popular", aseguró. Marín fue premiada junto a su entrenador, Fernando Rivas, algo que consideró lógico, ya que ambos son "un binomio". "Donde voy yo va Fernando y se nos reconoce a los dos".