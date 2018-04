Carolina pone la directa

Se hizo esperar, pero mereció la pena. Rondando los tres cuartos de hora de retraso sobre el horario estimado pisó Carolina Marín la pista 1 del Palacio de los Deportes al que da nombre la onubense. Ante el clamor popular de un pabellón que rozaba el lleno, con el vestido de gala de las mejores ocasiones y después de que saltara la sorpresa con la derrota de la escocesa Gilmour, su rival en las dos últimas finales y última jugadora europea que derrotó a la bicampeona del mundo; Carolina apareció con la mejor de su sonrisa, la que vaticinaba el pase a las semifinales del Campeonato de Europa por la puerta grande.

No se lo puso fácil Rohde, que se mantuvo erguida durante la primera fase del primer set. De hecho, fue la danesa la que dominó en los primeros compases de la primera manga hasta que Carolina comenzó a tomar una tímida ventaja (7-5). No terminaba de encontrarse cómoda la onubense, que se topó en reiteradas ocasiones con la red, incluyendo algún servicio que no pasó a campo contrario. De hecho, la jugadora danesa volvió a igualar el marcador (9-9) cuando otro ataque de la favorita al título besó la red.

A la mitad del primer servicio llegaba Carolina con la ventaja máxima que había podido lograr hasta el momento (11-9). No le pudo, ni mucho menos, el escenario a Rohde, que compitió de manera titánica durante el primer cuarto de hora de partido, llegando solo dos puntos abajo a la recta final del primer set (15-13). Entonces apareció la Carolina de las grandes ocasiones, la del puño cerrado y el grito de alegría contenida, para poner el set cerca de la meta (19-15). La misma dinámica que había marcado la mayoría del partido marcó el tramo final del primer set, en el que Carolina aprovechó la segunda de las cuatro opciones que tenía para vencer 21 a 17 en 21 minutos.

Entonces Carolina se quitó el peso de la responsabilidad que tenía sobre ella, el de querer agradar a su Palacio y comenzó a apretar el acelerador, como una apisonadora que arrolló a Rohde, que para entonces ya se había ganado el respeto con su defensa estoica (5-1). Se destapó Carolina, por mucho que su rival trataba de mantenerse vertical ante el ciclón onubense no hubo forma de ponerle freno. La ventaja mediado el segundo set ya mostraba el camino a las semifinales (11-3).

No aflojó el ritmo la número 1 del torneo en ningún momento, pero tampoco clavaba las rodillas Rohde, a la que la derrota no debe minarle la moral porque su capacidad competitiva nunca desapareció (15-8). La supremacía de Carolina quedó reflejada en su punto 18 del segundo set, cuando terminó con la resistencia de la nórdica con un remate en el punto más alto tras un globo defensivo (18-10). De ahí hasta el final lo que quedó fue el fin de fiesta de la onubense que cerró el segundo set 21-10 y que finiquitó el encuentro en 41 minutos.