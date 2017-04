Carolina defiende su corona

La onubense Carolina Marín logró ayer el pase a la final del Campeonato de Europa de bádminton, en donde buscará su tercera corona continental, tras derrotar a la danesa Mette Poulsen, quinta cabeza de serie, por 21-17 y 21-12. Marín, primera favorita del campeonato, necesitó de 44 minutos para acceder a la final.

Poulsen se recupero del primer arreón de la española (6-2) y llegó a ponerse por delante en el marcador (8-9), para pasar a una fase de igualdad que poco a poco fue desequilibrando Marín hacia sus intereses. El segundo set fue más claro y siempre estuvo del lado de Marín, que ya había ganado en los dos enfrentamientos anteriores que había disputado con la danesa.

"Estoy bastante contenta con el partido de hoy. El primer set ha ido bastante igualado; ella me ha querido ganar desde el principio y ha mostrado su garra y su lucha y estaba haciendo una buena estrategia. El punto de inflexión ha sido cuando íbamos 17 iguales, momento en el que apreté un poco más y me pude llevar el primer set", explicó. "El segundo set lo empecé haciendo lo que tenía que hacer. Estoy contenta con mi nivel de juego y la estrategia en esta manga que he planteado", agregó.

"Contenta de haber podido llegar a otra final de un campeonato de Europa. Ahora me toca la escocesa, la misma rival de la final del año pasado. Ahora hay que ir a por todas para conseguir esa tercera corona europea que tanto deseo", dijo.

Carolina Marín disputará la final con la escocesa Kirsty Gilmour, número 44 del ranking mundial y con la que se ha enfrentado en seis ocasiones, consiguiendo cinco victorias. La última fue en la final continental de 2016, con victoria de la onubense por 21-12 y 21-18. Gilmour, séptima cabeza de serie, venció en semifinales a la suiza Sabrina Jaquet por 22-20 y 21-10.