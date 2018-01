Carolina Marín logra el pase a los cuartos

La volantista onubense Carolina Marín ya está en los cuartos de final del Open de Indonesia, donde se impuso a la danesa Line Kjaersfeldt por un contundente 21-10 y 21-15. La campeona olímpica ha demostrado una vez más su gran momento de forma, algo que evidenció hace unas semanas en la liga india y que está corroborando la gira de torneos asiáticos que está disputando en las últimas fechas.

La española comentó tras el partido ante la danesa Line Kjaersfeldt, que lo importante "ha sido empezar fuerte desde el principio". "Contenta de estar en cuartos de final de Indonesia. En el partido de hoy me encontraba bastante bien, desde el principio he controlado el volante", relató la jugadora onubense al término del duelo.

Hoy se medirá a la china He Bingjao por una plaza en las semifinales

"El segundo set", prosiguió, "me ha costado un poco más, pero contenta sobre todo porque he estado muy centrada en mi estrategia en mi plan de juego". Hoy Carolina Marín se enfrentará a "una rival complicada" como es la china He Bingjao, en busca de una plaza en las semifinales del torneo.

La onubense trabaja con la mente puesta en el próximo Campeonato de Europa de Huelva, donde pretende revalidar su corona ante la afición de su tierra.