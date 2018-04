Carolina Marín entra en acción

Carolina Marín, la reina indiscutible de este Europeo, comienza hoy su participación en el Palacio de Deportes que lleva su nombre. Todos los focos están puestos en la onubense (7ª del ranking mundial), que debuta ante la francesa María Batomene (178 del mundo) en el que será el primer duelo entre ambas volantistas.

El partido no tiene horario fijo; se jugará en la pista 1 (una de las dos centrales) no antes de las seis de la tarde (18:00). La jornada vespertina dará comienzo con el duelo entre la inglesa Chloe Birch y la española Beatriz Corrales (no antes de las 16:15); una vez finalice este partido le tocará el turno a Pablo Abián, y el tercer encuentro será el de la onubense.

Cinco partidos separan a Carolina de la gloria, y el primero de ellos es en teoría bastante asequible ante una rival muy alejada de los primeros puestos del ranking; a la doble campeona del mundo le cuesta entrar en los torneos, pero luego suele ir a más. La expectación es grande, tendrá el apoyo de un público entregado que probablemente llenará las gradas y que la llevará en volandas al triunfo.

Justo antes de Carolina, y también en la pista 1, arrancará su participación Pablo Abián, que se medirá a Nhat Nguyen sobre las cinco de la tarde. El jugador del Recreativo IES La Orden (44 del ranking mundial) es favorito ante el irlandés (nº 86), aunque en el único enfrentamiento entre ambos, el año pasado, Nguyen se impuso en tres sets.

Junto a Beatriz Corrales, Carolina Marín y Pablo Abián, otros españoles también juegan hoy, como Sara Peñalver (ante la belga Lianne Tan), el doble Javier Suárez-Alberto Zapico (ante los alemanes Lamsfuss y Seidel), el doble Elena Fernández y Lorena Ulsé (ante las galas Lefel y Tran).

Los focos también estarán puestos en la pista 3, donde se estrena Viktor Axelsen (no antes de las 16:15). El danés, número uno del mundo, jugará contra Adam Mendrek (República Checa) en el primer encuentro entre ambos. Los grandes favoritos al título en las cinco categorías convocadas (individual masculino y femenino, y dobles masculino, femenino y mixto) entran hoy en liza.

La jornada de hoy, de diecieseisavos de final, arranca a las 10 :00 y se prolongará hasta la noche.