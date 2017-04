Carolina Marín encara la cita con optimismo

Carolina Marín, actual número 3 del mundo, declaró ayer en Kuching, donde esta semana se disputa el Abierto de Malasia de bádminton, que a este torneo se trae "muchas cosas positivas" tras haber sido subcampeona el domingo pasado en la India.

"Pese a que el día de la final (del Abierto de la India) no fue mi mejor día, la semana ha ido bastante bien; he sacado muchas cosas positivas. Me traigo muchas cosas positivas a Malasia. Espero que aquí, en Kuching, vaya genial", dijo la volantista onubense en un acto promocional.

La campeona olímpica participó ayer lunes en Kuching, capital del estado malasio de Sarawak, en la isla de Borneo, en un encuentro con medios y aficionados de Malasia de la mano de LaLiga, uno de sus patrocinadores, apenas unas horas después de proclamarse subcampeona del Abierto de la India disputado en Delhi.