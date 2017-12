Camacho deja la Olímpica "por motivos laborales"

El nombre propio de la semana en el fútbol provincial es el de Juan Carlos Camacho, entrenador de la Olímpica Valverdeña hasta la tarde del lunes. Ha decidido irse por "motivos laborales" y ahora será su segundo, José Domingo López Chemi, quien se haga cargo del equipo hasta el final de la temporada.

En declaraciones a Radio Valverde Cadena Ser, Camacho asegura que su situación económica era insostenible: "Mi situación económica era muy compleja. Pasaban los días, no llegaba a final de mes y ha salido este empleo en San Pedro de Alcántara (Málaga) y no me queda más remedio que marcharme".

El extécnico de la Olímpica ha culpado al Recreativo de su contexto financiero. "El problema que arrastro ha sido ocasionado por el Recreativo de Huelva. Me adeuda diez mensualidades y ya no puedo prolongarlo más", comenta Camacho, quien añade que ha buscado trabajo y no lo ha encontrado. El onubense agradece el apoyo en todo momento del club verdiblanco: "La Olímpica me ha intentado ayudar, buscándome un trabajo que compaginar con el equipo. El presidente me pagaba por adelantado para sufragar gastos. Incluso miembros de la entidad me han ayudado donándome comida".

Ahora, Camacho trabajará en un Pabellón Polideportivo, labor que compaginará con los entrenamientos del equipo sénior de la localidad, que milita en Tercera División, aunque coquetea con el descenso. "Me llega una buena oferta, pudiendo entrenar a un equipo de fútbol en Tercera División. Mis jugadores y los directivos lo han entendido", destaca.

Camacho ha encontrado un empleo y por eso se marcha, dejando al equipo andevaleño décimo (19 puntos en 15 jornadas, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con 18 goles a favor y 17 en contra), a ocho puntos del ascenso y a dos del descenso. Su último partido fue el pasado fin de semana logrando un valioso punto en su visita al Conil (1-1).

Sin embargo, cree que la Olímpica Valverdeña no pasará apuros de aquí a final de temporada en un claro mensaje de apoyo a su sustituto. "Le dije al presidente que le diera una oportunidad a Chemi. Es muy buena persona, un chico del pueblo y está capacitado para llevar el barco. Esperemos que le salga todo lo mejor posible", concluye el técnico.

Chemi debutará probablemente como primer entrenador de la Olímpica este domingo día 17, en el derbi provincial que se juega en Valverde ante el Isla Cristina a partir de las 12:00, siendo el último partido del año, dentro de la jornada 16 de División de Honor.