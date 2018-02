Calurosa bienvenida al segundo metal

El patinador Javier Fernández, flamante medalla de bronce en los Pyeongchang, recibió una calurosa bienvenida a su llegada a España la pasada madrugada, con unas 200 personas esperando en el aeropuerto para felicitarle por su triunfo. A su llegada, el madrileño se encontró con una enorme expectación. "Estoy de vuelta en casa y muy contento de traer una medalla y compartirlo con la gente. Mi estado es de felicidad plena. Estoy con nervios sólo de ver a toda esta gente aquí. No me lo esperaba", dijo tras aterrizar a Barajas. "¡Ese Javi se merece una ola! o "¡Campeón, campeón!" fueron algunos de los cánticos que no dejaron de sonar durante la espera y que subieron de volumen con su irrupción por la puerta de llegadas.