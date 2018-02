El Cajasol sufre una injusta derrota

El RCD Espanyol de Barcelona rompió la racha de resultados, que no de juego, del Fundación Cajasol Sporting, que perdió por 1-0 en la visita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en lo que supone la primera derrota de 2018.

El partido comenzó con un saque de esquina a favor de los locales tras un despeje de Sandra Bernal, aunque sin consecuencias al neutralizar el peligro tras el lanzamiento Ngo Mbeleck (6'). Contestó el equipo onubense un par de minutos más tarde con una internada de Francisca Lara, que fue anulada por posición antirreglamentaria. Una falta de Elena Pavel al borde del área provocó la primera ocasión del partido, un lanzamiento de falta de Nuria Garrote que detuvo Sara Serrat en el minuto 10.

Las locales apenas crearon peligro a balón parado, como en un saque de esquina tras un despeje de Cinta Rodríguez (20') o un centro de Julve que desvió Sandra Bernal también a córner (27').

Anita lo intentó en el 3' pero se le marchó el remate alto a la capitana. Un par de minutos más tarde un error defensivo lo aprovechó Julve para sacarse un disparo que despejó a córner Sara Serrat. El saque de esquina acabó con un despeje de Patri Ojeda y una posterior falta del Espanyol (36').

La segunda parte tuvo claro color rojinegro, el de la segunda equipación sportinguista, a pesar de que acabara llevándose el partido el equipo catalán. De hecho estuvo a punto de llegar el 0-1 a los tres minutos de la reanudación mediante un centro de Elena Pavel a Anita, cuyo remate paró Mimi. También buscó el gol Sandra Castelló después de una acción individual de Ngo Mbeleck, pero volvió a encontrarse el Fundación Cajasol Sporting con la portera rival. Solo una falta lanzada por Nuria directamente fuera (51') fue lo reseñable del conjunto barcelonés en este tramo de partido en el que dominó claramente el equipo de Antonio Toledo, que siguió creando ocasiones como un disparo alto tras una jugada entre Francisca Lara y Sandra Bernal (54'), u otro por encima del larguero de Castelló tras recibir de Ngo Mbeleck en una jugada iniciada con un robo de balón de Anita (55').

Rutendo Makore sustituyó poco después a Sofía Hartard, en un intento de buscar un gol que estaba mereciendo el Fundación Cajasol Sporting. La zimbabuense protagonizó en el minuto 62 una jugada que desvió Inés a saque de esquina, que remató fuera Anita (63'). Un minuto después Elena Pavel lanzó desde el centro del campo una falta que detuvo Mimi en dos tiempos (64'), y en el 66 fue más clara la ocasión de Francisca Lara, que estuvo a punto de marcar lo que habría sido la culminación perfecta de una gran jugada del equipo.

Sin embargo, solo dos minutos después, en la primera llegada clara de las catalanas en todo el partido, Baudet superó a Sara Serrat en un tiro de rosca que puso el 1-0 que resultaría definitivo.

El Fundación Cajasol Sporting no se vino abajo y tuvo varias ocasiones para empatar, como un remate de Rutendo tras plantarse en el área que desvió Inés a córner. En ese saque de esquina estuvo a punto de marcar el equipo de Antonio Toledo, e incluso se llegó a reclamar que el remate había rebasado la línea de gol, aunque la colegiada no lo vio así. Una falta por manos del Espanyol la lanzó directamente fuera Francisca Lara (79'), y luego un pase de Analu a Rutendo lo cortó la zaga local a córner (82'). Pero el tanto no llegó a pesar de buscarlo con toda la insistencia que hubo mientras el balón estuvo en juego, ya que las locales, que solo se acercaron en el tramo final del encuentro en una falta escorada y lejana que Nuria lanzó y despejó Sandra Bernal, jugaron con el crono para que los tres puntos no se les escapasen.