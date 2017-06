El Cajasol espera el OK para jugar en el Nuevo Colombino

La temporada 2016-17 de la Liga Iberdrola ha sido "bastante dura, muy complicada". Así valora Antonio Toledo la recientemente terminada campaña del Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva. A la hora de hacer balance, el entrenador sportinguista asegura que "hicimos un buen equipo en agosto, muy competitivo, que hizo una magnífica primera vuelta terminando con 21 puntos, lo que nos metía matemáticamente en puestos de la Copa de la Reina".

Sin embargo, se sucedieron varios condicionantes que hicieron que el buen ritmo del equipo se truncase, como "las lesiones y la marcha de algunas futbolistas como por ejemplo Vera, que era una magnífica jugadora, pero tuvo problemas con el terreno de juego y decidió marcharse, o la salida de las brasileñas", indicó el técnico. Por ello, el club se vio obligado a "traer a tres jugadoras a la carrera, como fueron Nayeli, Laura Rus y Danielsson, que necesitaban un período de adaptación, el cual, algunas pasaron bien, pero otras no".

"Somos un club modesto que cada año encuentra más dificultades para fichar", lamenta el técnico

Estas circunstancias coincidieron además con la parte dura del calendario, por lo que el equipo "sumó muy poquitos puntos y nos fuimos cayendo poco a poco de los puestos de Copa de la Reina".

El entrenador onubense asegura que "supimos reaccionar en el tramo final de la Liga, pero estábamos ya sin tiempo para recuperar posiciones, aunque sí que pudimos terminar en un puesto digno, ya que el equipo luchó sin cesar hasta el último día para estar lo más arriba posible en la tabla", finalizando 10º con 35 puntos.

Una vez clausurada la campaña en Primera División, llegaba el momento de afrontar la Copa Andalucía, un torneo que el club onubense se había llevado en las dos anteriores ediciones. Toledo destaca que los 15 días de descanso que hubo entre la Liga Iberdrola y el inicio de la Copa Andalucía "nos permitieron recuperar a algunas jugadoras que estaban con molestias físicas y mejorar la forma de las demás al poder darles algo de descanso y recuperación".

El primer encuentro de la competición andaluza ante el Pavía "nos permitió contar con bastantes jugadoras de la cantera, que se integraron perfectamente con el resto del primer equipo". El conjunto onubense llegó a la fase final de la Copa Andalucía "en un buen momento tanto físico como anímico", destacando el papel de las jugadoras de la cantera, que "han influido muy positivamente, ya que sin su trabajo y aportación no habríamos podido ganar esta tercera Copa de Andalucía".

En cuanto a la percepción que tiene el técnico de la próxima campaña 2017-18, recordó que "somos un equipo modesto que cada vez encuentra más dificultades para fichar jugadoras. Por eso el primer equipo tendrá una plantilla corta para dar entrada a unas 4-5 jugadoras de la cantera. Además, este año al contar con Jenny Benítez como entrenadora del equipo B la relación va a ser mucho más fluida para conocer el estado real de las jugadoras del filial".

Una de las grandes preocupaciones del técnico sportinguista para el próximo año es el tema de las instalaciones deportivas, tanto para los entrenamientos como para los partidos. "Las condiciones actuales no se pueden repetir esta próxima temporada. Espero que tengamos el ok definitivo para jugar en el estadio Nuevo Colombino, que es nuestro máximo objetivo, y poder entrenar en la Ciudad Deportiva del Recreativo para poder preparar de forma óptima los partidos, mejor que como lo hemos venido haciendo hasta ahora", aseguró Toledo. Por último, el entrenador lamentó que "si no podemos aumentar nuestro presupuesto, va a ser muy complicada la lucha por los puestos altos de la tabla".

Sobre el objetivo que se marca el club, el entrenador Antonio Toledo aseguró que "cada vez se va a complicar más. Este año por ejemplo han subido a Primera División el Sevilla y el Madrid, que van a tener unos presupuestos muy elevados y cada vez se nos va a hacer más complicado meternos en la parte alta de la tabla".

La dirección deportiva del club lleva ya un par de meses trabajando en la configuración de la plantilla del próximo año, pero "cada año se nos presenta más difícil debido a la alta competencia que hay en la Liga Iberdrola. Incluso en Segunda División la apuesta de los clubes es elevadísima", indicó Antonio Toledo, valorando positivamente el haber cerrado las renovaciones de jugadoras "totalmente identificadas con el club, que han echado para atrás ofertas interesantes para continuar con nosotros".