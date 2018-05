El CDS Huelva lanza una petición de ayuda

El CD Sordos de Huelva se ha ganado en el verde el derecho a participar una temporada más en el Campeonato de Europa de fútbol para personas sordas. Sin embargo, los recursos del club onubense son reducidos y, por ello, ha hecho un llamamiento en busca de fondos para estar el próximo día 27 del presente mes de mayo en el Europeo de Milán (Italia).

El entrenador del combinado capitalino, May Benabat, ha señalado a Huelva Información que "nos hacen falta unos 3.000 euros en efectivo; unos 1.900 para el último pago del avión y el resto para los transportes". Apenas 24 horas después de hacer un llamamiento a través de las redes sociales para que quien quisiera ayudar ingresara su donación en la cuenta que tiene el club en CaixaBank (ES60 2100 8475 9121 0114 9911), el onubense afirmó que "estamos muy sorprendidos con la respuesta que hemos encontrado. Estamos teniendo múltiples llamadas de apoyo. La primera fue de Jesús Vázquez en nombre de la Asociación de Futbolistas Solidarios, que nos van a ayudar. También se han puesto en contacto con nosotros varias empresas privadas y hemos tenido algunas aportaciones de amigos, conocidos y gente anónima. Creemos que podemos llegar a la cantidad que nos falta".

No dudo en afirmar el míster del CDS Huelva que "hemos tenido apoyo institucional, lo que ocurre que a Milán viajan 22 personas durante siete días y no es una ciudad barata. Los ritmos de las administraciones son distintos a las necesidades del club. Tenemos que hacer los pagos inmediatamente porque si no perdemos los billetes y la estancia hay que pagarla antes de entrar y esa es la gran dificultad que tenemos".

A nivel estrictamente deportivo, el club onubense espera estar a un nivel similar al del pasado año, en el que lograron el bronce: "El año pasado quedamos terceros, perdimos la semifinal con el campeón de Europa. Este año vamos con ilusiones renovadas, aunque nos ha tocado un grupo duro con los campeones de Rusia, Francia y Grecia, pero para ser campeón hay que ganar todos los partidos".