Buena imagen ante las bicampeonas de Europa

El Fundación Cajasol Sporting perdió por 5-0 el tradicional amistoso ante el VfL Wolfsburg alemán, en un partido en el que causó una buena imagen dado el potencial del rival, todo un bicampeón de Europa al que le plantó cara.

Antonio Toledo alineó al once tipo de esta temporada, con la salvedad de Anita, que se quedó en la grada por unas ligeras molestias por un choque con una compañera en la sesión del martes, lo que provocó que la internacional marroquí Meryem Hajri iniciase el encuentro como titular y dando desde el primer minuto muestras de lo que puede aportar en la Liga Iberdrola al conjunto onubense.

El equipo alemán llevó el peso del partido pero el Fundación Cajasol Sporting supo jugarle a la defensa adelantada de las de la Baja Sajonia, y tuvo incluso oportunidades para marcar en la primera parte, protagonizadas por Ngo Mbeleck en dos ocasiones y Analu en el tramo final. Pero, como era de esperar, se adelantó el Wolfsburgo. El primer gol no llegó hasta el minuto 28, obra de Jakapfi a pase de Popp en una jugada nacida de un saque de esquina.

El Fundación Cajasol no se descompuso y continuó plantando cara al rival, pero nada más comenzar la segunda mitad Popp aprovechó una indecisión defensiva para hacer el 2-0. Con la entrada de las suplentes, canteranas, la debutante Joy Bokiri y la jugadora a prueba Mizuki Nakamura el equipo no se descompuso y tuvo ocasiones para marcar, pero acusó la falta de ritmo. Las alemanas no bajaron el pistón y cerraron el marcador con los goles de Harder (55') y Wullaert (61' y 88').