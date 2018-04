Bollullos, la próxima parada del Provincial de carretera

Llega al Circuito Provincial de Huelva de Carretera la propuesta de la Agrupación Ciclista San Antonio para el 6 de mayo, día en el que convocará a todas las categorías (desde escuela a máster 60) para participar en su 50 Aniversario Bicicletas Valdayo.

De nuevo, el calendario andaluz de ruta mira hacia Bollullos Par del Condado con esta competición que sumará puntos para el Provincial de escuelas y cadetes (será la tercera prueba de siete) así como para el de máster (segunda cita de tres previstas), a partir de las 10:00. Se trazará para la ocasión un circuito de 1,40 kilómetros al que se deberá dar un determinado número de vueltas según la categoría, mientras que para los pequeños de escuela habrá circuitos adaptados a las exigencia de cada edad.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el día 3 de mayo. Las categorías de escuelas tienen un precio de inscripción de 2 euros para federados y de 7 para no federados. Las categorías cadete y júnior tendrán que abonar de 2 euros y el resto de categorías, 7. Aquellos corredores que no se hayan inscrito a través del formulario web podrán inscribirse el mismo día de la prueba (siempre y cuando no se agoten las 400 plazas disponibles) de 8:30 a 9:30 -horario de recogida de dorsales/verificación de licencias- y pagando un incremento extra de 2 euros.