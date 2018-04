El Bollullos se despide con un triunfo y el Tharsis desciende

El Bollullos cerró la temporada con buen sabor de boca al imponerse por 2-0 con un doblete de Cristian Iglesias al Tharsis, que con este resultado desciende de categoría.

El conjunto condal, sin opciones de disputar liguilla de ascenso tras su derrota de la pasada jornada ante el Pinzón, se jugaba la quinta plaza para cerrar una muy buena temporada. Por otro lado, el Tharsis llegaba a Bolllullos jugándose la vida para conseguir la permanencia.

Comenzó el encuentro con los locales muy enchufados, Luis Lira sacó el once de gala teniendo en cuenta algunas bajas por lesión y por acumulación de tarjetas. A los 19 minutos, Cristian puso el primero en el marcador, con una vaselina fabulosa que dejó al guardameta rival asombrado.

La primera mitad fue controlada de cabo a rabo por los condales, Sergio Chama dirigió el timón bollullero con un gran juego asociativo que generó varias ocasiones claras de gol. Así en el minuto 39, tras un pase magistral de Imanol, Cristian remató de cabeza de manera inapelable para subir el 2-0 al marcador.

La segunda mitad tuvo un guión parecido a la primera parte pero no llegaron más goles. El Bolllullos hizo cambios para dar minutos a todos los jugadores. La superioridad condal no se tradujo en goles pero sí en ocasiones que no encontraron puerta. El conjunto minero hizo un digno partido y fue despido por la afición local con aplausos y ánimos por el descenso que le condena a jugar la próxima campaña en Segunda Andaluza, tras finalizar 16º (antepenúltimo).

El Bollullos acaba la temporada quinto (a 9 puntos del Aroche, cuarto) y con muy buenas sensaciones; faltó muy poco para que los condales consiguieran jugar el play-off por el ascenso. El técnico Luis Alberto Pérez Lira ha firmado un gran año con sus pupilos y todo apunta a que seguirá en el banquillo junto a su cuerpo técnico; además, la directiva aprovechó para anunciar nuevas inversiones en el estadio para la próxima campaña.