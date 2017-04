El Bollullos comienza la renovación de su junta directiva

El Bollullos afronta la renovación de su junta directiva. Según informa el club, tras la celebración de la junta directiva del pasado 30 de marzo, se decidió la convocatoria de las elecciones. El plazo para presentar las candidaturas comenzó el pasado 1 de abril y finaliza el próximo 25 de abril. Las candidaturas se entregarán en sobre cerrado en las oficinas del club, en horario de 19:00 a 21:00 martes, jueves y viernes de cada semana en el estadio Las Viñas en la secretaría del club.

Toda candidatura que no cumpla los requisitos que establecen los estatutos o que fueran presentadas fuera de fecha no serán admitidas. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta a ningún efecto. El plazo de estudio de las mismas será del 26 al 31 de abril, mientras que la divulgación pública y las impugnaciones será del 1 al 5 de mayo. A continuación se procederá a la resolución de las impugnaciones del 6 al 11 de mayo y posteriormente se informará a los socios de la fecha para la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para la celebración de las votaciones prevista para el 15 de mayo.