Otro incendio con los arbitrajes

La polémica en el fútbol español subió a otro nivel y el foco se situó en un arbitraje al Real Madrid que desató insinuaciones de compra por parte del Villarreal, una denuncia de Gerard Piqué de trato de favor a los blancos, enfado de los colegiados y la estupefacción general. Poco se habló de la remontada del conjunto de Zidane, del tanto salvador de Messi o del Sevilla como aspirante al título. Más que eso, el debate se centró en el estamento arbitral.

Corría el minuto 72 del Villarreal-Real Madrid cuando Gil Manzano señaló un penalti a favor de los visitantes por mano de Bruno que significó el 2-2, previo a la diana posterior de Morata que culminó la remontada visitante.

Terminado el encuentro, la jugada siguió teniendo recorrido. Así, Piqué rompió su silencio y transmitió a través de las redes sociales su visión del asunto arbitral, asegurando que al Real Madrid le favorecen y al Barcelona le perjudican. El barcelonista utilizó cuatro capturas de twitter de medios de comunicación madrileños para avalar su teoría.

Más explosivas fueron las declaraciones de Fernando Roig, el presidente del Villarreal, quien deslizó una peligrosa sospecha sobre el árbitro: "Lo que me ha llegado y me ha hecho gracia es que ha salido todo el estamento arbitral con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención. No sé lo que llevarían dentro de esas bolsas, pero no está bien, me parece a mí", dijo Roig en un programa de la Cope. Al parecer, se trata de un gesto habitual por parte del club blanco y de muchos otros, que obsequian a los colegiados con un regalo en cada partido. Esto provocó un malestar tremendo en la entidad madridista, en la que no se entendió la reacción de Roig.

Por su parte, los colegiados tampoco se quedaron quietos. El Comité Técnico de Árbitros, dependiente de la Federación de Fútbol, denunciará a Roig y Piqué por sus declaraciones. El CTA trasladó al Comité de Competición las declaraciones de Roig y el tuit puesto por Piqué tras el partido, para que decida si son o no motivo de sanción. Y todavía restan 14 jornadas de Liga...