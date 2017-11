Bárbara Santibáñez ve la luz al final del túnel

No ha tenido para nada suerte la delantera del Fundación Cajasol Bárbara Santibáñez en su llegada a la Liga Iberdrola. La atacante chilena se lesionó en la primera semana de la pretemporada pero poco a poco comienza a ver algún rayo de luz al final del túnel. Fue operada de la rotura del ligamento cruzado anterior en Sevilla, donde completó con éxito la primera fase de rehabilitación. Recuerda que fue "un momento superdifícil" el de su intervención y lamenta estar "fuera de casa en un momento tan doloroso", pero agradece "al club el apoyo que me ha brindado desde el primer día en un momento donde el apoyo de la familia es primordial. Agradezco que estuvieran allí el entrenador, la presidenta y la fisio. Después empecé la rehabilitación en Sevilla, iba muy bien pero las cosa se empezaron a complicar, empecé con febrícula, malestar de cuerpo, lo que dio indicios de una posible infección, me tuve que operar de urgencia de nuevo para hacer un lavado de rodilla".

Afortunadamente todo quedó en "una anécdota negativa" y desde hace unas semanas está inmersa en la segunda etapa de su periodo de recuperación, un periodo que sigue "lento pero seguro", pues "la rodilla respondió bastante bien a los tratamientos que he tenido de antibióticos y ahora de rehabilitación. Me ha servido mucho, me dio mucha más seguridad y por el momento mi rodilla está bien, está estable y va respondiendo a la rehabilitación". Sigue una "vida rutinaria" desde que regresó a Huelva: "Voy al gimnasio por la mañana a primera hora, después estoy en rehabilitación una hora y media con ejercicios, con máquinas, y por la tarde descanso un rato y vuelvo a ir a rehabilitación pero ya en piscina para fomentar la caminata". Ahora que echa la vista atrás se acuerda "de mucha gente que está atrás en silencio apoyando ".

Tiene las ideas claras para la próxima campaña: "Me gustaría continuar, por mi lesión me van a quedar dos o tres meses donde voy a poder jugar si todo sale bien. Creo que no vine para ese tiempo, me encantaría continuar, me encantaría poder haber estado un año tranquila, sin lesiones, donde pueda integrarme y retribuir la confianza que han puesto para traerme".