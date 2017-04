El Ayamonte toma el Cerro

Partidazo muy vistoso, con goles y ocasiones, entre dos equipos que van a acabar la temporada en la zona alta de la tabla. En los primeros 45 minutos, el Ayamonte fue muy superior a un Cerreño muy mermado por las lesiones, con demarcaciones circunstanciales, que para más inri coincidía con los mejores minutos vistos en el Motero Valle por un equipo foráneo. Tocaba bien el Cerreño en el centro del campo, pero el Ayamonte sabía a lo que jugaban y apenas daba opciones a los locales de acercarse al área de Carlos Soler, que en la primera mitad apenas tuvo trabajo. Sin embargo, el Ayamonte cada vez que robaba en el centro del campo llegaba con mucha solvencia y seguridad sobre el área cerreña, comenzando a poner tierra de por medio en el minuto 20, cuando Dani Gómez fusila a placer en el área chica al cancerbero Rafael, que no pudo evitar el 0-1. Dos minutos más tarde, llegaba el 0-2. Juanjo, de fuerte chut desde el vértice del área, lograba un golazo que a la grada cerreña no le sorprende, ya que en su pasado cerreño logró más de un tanto de idéntica factura. Mazazo para los locales, que no se reponían ante un Ayamonte que pudo hacer más daño antes de que llegara el 0-3. En el minuto 34 Dani Gómez logra el 0-3, cogiendo a la defensa cerreña fuera de lugar y haciéndose dueño y señor del acontecer en el estadio local.

En la segunda mitad cambió la tónica y los locales comenzaron a poner cerco a la portería del Ayamonte. Los cambios dosifican el centro del campo y el dominio comienza a ser del Cerreño, que poco a poco va encerrando en su parcela al equipo visitante. Fruto de este dominio llegaría el 1-3 tras un penalti muy claro por derribo a David Pereira, que él mismo se encarga de transformar para acortar distancias. Los minutos pasaban y el esférico rondaba una y otra vez el área ayamontina, haciendo intervenir a Carlos Soler, que ahora sí tenía trabajo, no como en la primera parte en la que pasó desapercibido. El Cerreño creía en la posibilidad de un segundo tanto que lo metiese en el encuentro y lo buscaba abriendo el campo por las bandas y raseando el balón, ya que por arriba la tarea era muy complicada ante la solidez y la altura de la zaga ayamontina. El fútbol se hacía grande en el Motero Valle, ya que los visitantes, cerraditos atrás, en alguna que otra contra también llevaban peligro a la portería de Rafael, aunque no con la intensidad de los primeros 45 minutos. Cuando el Cerreño atacaba en tromba buscando el 2-3 llegaba el definitivo 1-4. Falta favorable al Cerreño, que con el ímpetu de sacar rápido, le daba el balón sin intención a Felipe y éste acepta el regalo y a puerta vacía logra el definitivo 1-4.