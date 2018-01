Ayamonte-Aroche, cara a cara entre dos equipos que asustan

La jornada 20 en la Primera Andaluza se disputa íntegramente el domingo con un partido estrella, el Ayamonte-Aroche. El club fronterizo es 3º con 40 puntos, uno menos que su rival, que pone el liderato en juego una semana más. Ambos equipos atraviesan por un momento impresionante: la racha de los ayamontinos es de siete victorias y un empate en las ocho últimas jornadas, y aunque parezca increíble, el Aroche la mejora: 8 de 8. Ambos presentan números similares; el Ayamonte lleva 41 goles a favor y 18 en contra; el Aroche, 39-16. En la primera vuelta, 2-2.

El Pinzón podría recuperar el liderato, aunque para ello debe vencer al Aljaraque. Los palermos, sólidos en casa y en buena dinámica parten como favoritos ante Aljaraque que esta semana tiene muy complicado salir de la zona de descenso. En la ida sorprendió el Aljaraque: 2-1.

Los Rosales, firme como local y con tres jornadas sin perder, intentará frenar a un Camping La Bota que llega lanzado, siendo 4º en la tabla y con cinco triunfos seguidos. En la ida, 0-0.

El Moguer quiere seguir en la zona templada de la tabla, pero no puede confiarse ante un Bollullos en horas bajas (cinco partidos sin ganar) y que no puede permitirse más tropiezos si no quiere descolgarse de la cabeza de la tabla. En la ida, 3-1 para los condales.

También está obligado a ganar el Cortegana para seguir optando a una de las cuatro primeras plazas que permite luchar por el ascenso. Los serranos desean saborear un triunfo tras cinco jornadas sin hacerlo y para ello deben imponerse a un Cruceño que está obligado a mejorar a domicilio (sólo ha ganado un partido) si quiere seguir fuera de la zona de peligro. En la ida, 1-1.

Pronóstico incierto en el Rosal-Almonte, dos equipos que acumulan dos derrotas consecutivas. Los rosaleños, con sólo 20 goles a favor (el que menos marca, empatado con el Aljaraque) recibe a un cuadro condal que destaca por su potencial ofensivo (38 goles). En la ida, 4-0 para el Almonte.

El Tharsis no puede vivir mucho más tiempo de las rentas (8 jornadas sin ganar) y confía en llevarse los tres puntos ante un rival directo como el Riotinto, que lleva tres derrotas seguidas. En la ida, 1-3 para los tharsileños.

El PMD Olont y el Punta del Caimán esperan dejar atrás sus malas rachas, de 4 partidos sin vencer los de Gibraleón y 6 los costeros. En la ida, 2-3 para el Olont. Por último, el Cerreño busca tranquilidad con un triunfo sobre el Bonares, penúltimo, que ha empezado bien el año pero sólo ha vencido una vez a domicilio. En la ida, 1-1.