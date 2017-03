Autocastigo del Pinzón

Por si no tuviese bastante con las vicisitudes deportivas, el Pinzón ha sido castigado por el Comité de Competición con la retirada de un punto después de que su jugador Fernando Guisado haya sido sancionado con 12 encuentros por, según el acta arbitral, "agredir al público". Este hecho ha computado como segunda y tercera ocasión para la aplicación del artículo 75 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF, por lo que el combinado palermo -al que no se le han tenido en cuenta sus reclamaciones- ha visto descontado uno de sus puntos. En División de Honor también ha habido sanciones para dos jugadores de La Palma, Alfonso Navarro y Pablo Aguilar, que se perderán la próxima jornada por acumulación de amonestaciones.

En Tercera División el San Roque de Lepe no podrá contar con Jorge Vázquez, que el pasado fin de semana vio su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones ante el CD San Roque.

En la Liga Nacional de juveniles también ha habido sanciones para dos de los tres equipos que representan a Huelva. Así, el Recreativo juvenil B no podrá contar con Juanjo Macías, que cumplirá ciclo de amonestaciones, mientras que en el Siempre Alegres el técnico Juancris Ávila no se podrá sentar esta semana en el banquillo por haber visto la semana pasada su quinta amarilla de la temporada, mismo motivo por el que no podrá actuar Fernando García. Manuel Ligero, que vio la roja ante el Betis B, también se perderá esta fecha.