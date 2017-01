El Athletic sigue la estela europea

El Athletic Club remontó al Sporting de Gijón en San Mamés y sigue la estela europea de la clasificación, una zona privilegiada de la que se mantiene a dos puntos gracias a los goles con los que Muniain y Aduriz, éste de penalti, remontaron un primer tanto de Duje Cop, también de penalti.

De salida la iniciativa la llevó el Athletic, pero el que más peligro creó fue el Sporting, que en el minuto nueve tuvo una gran ocasión de adelantarse en el marcador. Pero a Cop se le fue muy alto un balón de Víctor que le había dejado delante de Iraizoz. Los rojiblancos, sin Williams arriba por decisión de Valverde, tuvieron la posesión la mayor parte del tiempo, aunque el Sporting le puso en aprietos en la salida del balón en ocasiones. Como la que derivó en el discutible penalti de Bóveda a Cop, que no perdonó desde los once metros y permitió a su equipo marcharse al descanso ganando. La segunda mitad comenzó con el empate de Muniain, que remató un buen centro de Williams. No le dio la espalda el Sporting al choque, pero el Athletic estaba muy mejorado y cada acercamiento al área visitante era ocasión de gol. Especialmente lo fueron dos de Aduriz de las que el ariete internacional no suele fallar. En ambas, con toda la portería para él, se le apareció Cuéllar.

El ímpetu local dio su fruto en la pena máxima que Moi Gómez cometió sobre Muniain, haciendo Aduriz el 2-1. Fue el séptimo tanto del ariete en el presente campeonato liguero y el decimocuarto en lo que va de temporada. Poco después Carmona puso un nudo en la garganta de los seguidores locales en una incorporación, desmarcado, al área. Pero Iraizoz estuvo muy firme y además la jugada había quedado anulada por fuera de juego.

De ahí al final, el partido se ensució por parte de ambos contendientes y se pudieron apuntar más tarjetas que jugadas destacables por su fútbol.