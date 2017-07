Aru se corona en el alto

La UCI rechaza la apelación de Sagan para continuar

Peter Sagan quedó definitivamente fuera del Tour después de que los jueces rechazaran su recurso de apelación para seguir tras la expulsión que le fue impuesta por propinarle un codazo en el sprint de la cuarta etapa a Mark Cavendish, quien tuvo que abandonar con una fractura de la espátula. Sagan, de 27 años y vigente bicampeón mundial, pretendía continuar en la ronda gala. Por su parte, el ciclista británico Mark Cavendish destacó el "coraje" de los comisarios que expulsaron a Sagan. "Me dijo que sacó el codo para no perder el equilibrio. Me parece bien. Pero ya sea intencionado o no, no es algo que esté bien hecho", indicó.