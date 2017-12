El Aroche es la sensación de la liga

El Aroche se ha convertido por méritos propios en el equipo revelación de la categoría y un firme candidato al ascenso. Ha cerrado el año como líder con 38 puntos en 18 jornadas, con 11 victorias, 5 empates y sólo 2 derrotas (ambas por la mínima, en Bollullos y Riotinto). No conoce la derrota en casa, presenta la mejor defensa (14 goles encajados) y el tercer mejor ataque con 36 goles, sólo superado por los 39 del Ayamonte y los 38 del Almonte. Sólo se ha quedado sin marcar en cuatro partidos, en Gibraleón ante el Olont (0-0), en casa ante el Cortegana (0-0) y en las visitas a Bollullos y Riotinto (derrotas por 1-0); y en nueve encuentros no encajó ningún gol.

La plantilla la integran los porteros Javi y Rubén; los defensas Kinete, Jesús, Alberto, Rafa, Bonilla, Mini, Santi y Cristian; los centrocampistas Julián, Manuel María, Cecilio y Tejero; y los delanteros Álex, Isaac, Fernando Alberto, Pablo.

38Puntos. El Aroche es primero con 11 victorias, 5 empates, 2 derrotas; y es el que menos goles encaja (14)

Su entrenador, el rosaleño Jaime César Díaz Serrano, es una de las claves del éxito, y analiza el milagro arucitano.

"No esperábamos esto; la línea del equipo ha sido muy buena desde el inicio, estamos súpercontentos. La plantilla mezcla juventud y veteranía; contamos con 12 jugadores de Aroche, dos de Sevilla, dos de El Repilado, uno de Zalamea y otro de Rosal", asegura.

El Aroche ha cerrado este 2017 con siete victorias consecutivas, una pena que se vaya el año... "por una parte sí, pero también necesitamos descansar, hemos ido al límite en motivación y en los entrenamientos, y es importante parar".

La clave del éxito está "en el trabajo que llevamos haciendo desde que comenzamos este proyecto hace tres años, porque ha habido que trabajar muy duro para llegar donde estamos, aunque todavía no hemos conseguido nada. Intentamos mejorar poco a poco y contamos con una gran directiva y una excelente afición", asegura el técnico.

La situación ha cambiado bastante desde el inicio de la Liga hasta ahora. "El objetivo al principio era competir lo mejor posible en una categoría muy dura que tiene grandes equipos como el Ayamonte, el Pinzón, el Camping La Bota, el Bollullos...; incorporamos a tres jugadores para dar un salto de calidad y estar en el grupo de arriba y lo hemos conseguido. Ahora el objetivo es meternos entre los cuatro primeros y jugar la liguilla (este año no asciende el campeón de forma directa); este sistema es atractivo para la competición y se mantiene la emoción hasta el final", comenta Jaime.

El Aroche ha jugado muchos partidos buenos, pero su técnico considera que el mejor ha sido "en Palos ante el Pinzón; llegamos tras una buena línea de resultados y teníamos la opción de ganar y ponernos líderes ante un rival increíblemente bueno. Se dieron todas las circunstancias, vencimos 1-3 y fue la mayor alegría del año. No ha habido ningún partido decepcionante, siempre competimos bien. La pena fue que en Bollullos tuvimos muchas ocasiones de gol, no las materializamos y perdimos", recuerda.

Las estadísticas confirman que el Aroche es un gran bloque. "La clave es que hemos sido un equipo compensado en todas las líneas, en defensa y ataque, y tenemos un gran equilibrio; dominamos los partidos que había que dominar y en otros nos cerramos bien atrás y salimos al contragolpe. Los chavales están haciendo un grandísimo trabajo, creciendo con la competición y siendo responsables con lo que se juega el club en una temporada que ya es historia, porque nunca hemos sido campeones de invierno en esta categoría. Hay una ilusión enorme y así se trabaja mejor".

El técnico del Aroche no se moja sobre los favoritos para el ascenso. "Es complicado, porque hay un grupo de seis equipos y no se puede excluir a ninguno; y no descarto que Cerreño, Olont o Punta del Caimán puedan engancharse. Espero una segunda vuelta tremenda de buen fútbol y emociones".

El nivel de la 1ª Andaluza está siendo "bastante alto; hay unos diez equipos que están compitiendo muy bien, a un nivel superior a los demás; y por abajo también está todo apretado. Habrá igualdad hasta el final", pronostica.

Si el Aroche consuma su gesta y logra el ascenso, Jaime Díaz lo tiene claro: "Si se da el caso, estaríamos en condiciones de jugar en la División de Honor. Contamos con una directiva de unas 20 personas que trabaja a destajo, y es clave en el funcionamiento del club al igual que el apoyo que nos presta el Ayuntamiento".

A los Reyes Magos les pide "que sigamos en esta misma línea, que los chavales mantengan la ilusión y que no haya lesiones", comenta.

El futuro lo ve con optimismo: "Tenemos mucha ilusión por hacer algo grande; ahora mismo el aspecto emocional está por encima de las cualidades de cada jugador. No somos un equipo de toque, pero trabajamos bien atrás y corremos a la espalda de la defensa. La ilusión es el motor y también hay un importante trabajo táctico detrás. No ha cambiado nada, seguimos trabajando con la humildad de siempre, pero el campeonato de invierno hace que trabajemos más felices", concluye Jaime Díaz.