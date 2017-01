Anoeta se viste de gala

La Real Sociedad buscará dar un nuevo impulso a sus pretensiones de pugnar por las plazas de la Liga de Campeones con la visita a Anoeta del Sevilla, ahora clasificado tercero, a cuatro puntos. Los dos equipos llegan con estados de ánimo dispares tras la Copa, pues los vascos ganaron 3-1 al Villarreal y los andaluces naufragaron en el Bernabéu (3-0).

Los donostiarras, tras encarrilar su eliminatoria ante el Villarreal en Copa del Rey (3-1), se centran en la Liga y repiten presencia en su estadio, en el que se han hecho fuertes, con una sola derrota en la jornada inaugural ante el Real Madrid. Eusebio Sacristán, visto lo bien que funciona su equipo, introducirá mínimos cambios en el once titular y quizás la gran novedad sea la permuta en el centro de la defensa de Mikel González por el titular Raúl Navas, que no jugó por precaución en Copa. Arriba Willian José vuelve a ser el principal argumento de los vascos, ya que ha marcado nueve de sus diez goles ante su afición, por lo que Anoeta parece darle fuerza especial al brasileño. No será el único quebradero de cabeza para los sevillistas, que tendrán que controlar también a los otros dos delanteros locales, Mikel Oyarzabal y Carlos Vela, pues ambos marcaron también el miércoles ante el Villarreal y están en forma.

El Sevilla tiene ya casi imposible el pase a los cuartos de final del torneo copero, tras la pésima imagen dada el miércoles ante el Real Madrid, y está obligado a redimirse en Anoeta y a volver a la senda con la que acabó 2016: tercero en LaLiga con 33 puntos, cuatro más que la Real, y clasificado para octavos de la Liga de Campeones.

La consigna en el equipo de Sampaoli es clara: hay que pasar página del partido de ida de los octavos de la Copa, en el que la presión y el gran juego madridista les anuló hasta el punto de que no pusieron la intensidad necesaria para competir, y retomar el buen rumbo en la competición liguera.

El técnico sevillista quiere que sus pupilos se reencuentren con su juego y que vuelvan a ilusionarse como mejor antídoto para sobreponerse al varapalo recibido en el Santiago Bernabéu, recuperando el juego que les ha llevado hasta el tercer puesto en las primeras dieciséis jornadas de la Liga.

Aún así, Sampaoli ha avisado de que visitan a un rival complicado y muy fuerte en su campo, tanto "como en el Madrid en el suyo", si bien confía en que su equipo, que lleva dos triunfos seguidos en Liga (Celta y Málaga), se reponga y ofrezca de nuevo su máximo nivel en un choque que se presume intenso, entre el tercero y el quinto de la tabla.

El Sevilla podrá contar finalmente con Rami, al que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) le ha concedido la suspensión cautelar de su sanción tras ser expulsado ante el Málaga, y también viaja, con apenas un entrenamiento, su último refuerzo: Clément Lenglet.